房祖名解禁衝夜店狂歡！藍星蕾「上身失蹤」獻吻 網：虎父無犬子
武打巨星成龍的兒子房祖名，2014年因與柯震東在北京涉嫌吸毒，遭到北京市公安局依「容留他人吸毒罪」逮補，判其6個月刑期、罰金2000元人民幣，演藝事業因而停擺多年。一直到近年房祖名才逐漸被「解凍」，甚至轉行當導演；日前他與馬來西亞DJ藍星蕾在夜店開心合照，還被網友笑虧：「虎父無犬子呀！」
記者黃雅琪/綜合報導
馬來西亞DJ藍星蕾曾多次榮獲「亞洲百大DJ」，近日她在IG曬出與成龍的兒子房祖名合照，並寫下：「All time favorite drinks！」照片中的藍星蕾身穿黑色性感上衣展現出傲人上圍，還嘟著嘴裝可愛，一旁的房祖名則是穿著休閒白色T恤，兩人親密合照引發熱議。
許久未出現在幕前的40歲房祖名，一曝光就是和火辣DJ藍星蕾燦笑合照，立刻引起網友討論「要上房了嗎？」、「虎父無犬子呀！」、「小成龍又出來混了」、「他跟他爸爸一樣」、「房祖名又吃到好料了！」、「真的是無法一手掌握的美人啊。」
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