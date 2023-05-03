羅浮宮也買不起的53億名畫！《禁忌的畫像》揭卡拉瓦喬創作祕辛
由義大利影帝卡多史卡馬西奧、法國影后伊莎貝雨蓓聯合主演的史詩鉅片《禁忌的畫像：卡拉瓦喬之影》，描述17世紀知名畫家卡拉瓦喬（原名：米開朗基羅．梅里西）豪放不羈、畫風爭議的故事。有趣的是，其中一幅《裘蒂斯與赫羅弗尼斯》畫作要價新台幣53億元，居然連羅浮宮也坦言：「買不起！」
記者黃雅琪/綜合報導
義大利導演米歇爾普拉西多執導《禁忌的畫像：卡拉瓦喬之影》，除探索畫家卡拉瓦喬爭議又傳奇的人生，並揭示他的真誠仗義與痛苦磨難。這位17世紀名噪一時的藝術先鋒，曾被譽為「羅馬最有名的畫家」，更有人稱他是「被魔鬼附身的天使」，深深影響了巴洛克風格與現代繪畫。
卡拉瓦喬經過幾世紀的沉寂後，於上個世紀重返歐洲藝術泰斗之列，名聲再次顯赫於世，畫作價值更是水漲船高。其中西元1598年的畫作《裘蒂斯與赫羅弗尼斯》價格更高達新台幣53億元，超過巴黎羅浮宮一整年的經費預算，讓羅浮宮只能眼巴巴讚嘆：「買不起！」
《禁忌的畫像》劇情描述：才華橫溢的畫家卡拉瓦喬（卡多史卡馬西奧飾），因犯下殺人罪遭到教廷判處死刑而逃至拿玻里，一心深愛他的侯爵夫人（伊莎貝雨蓓飾）替他向教宗求情，於是教宗派出密探「影子」（路易卡瑞）追查真相，以決定是否要赦免他。這才發現卡拉瓦喬狂亂放浪的爭議祕辛，他不僅和紅衣主教傳有斷背情，還夜夜流連於妓院尋歡，更大膽起用妓女、盜賊以及乞丐作為神聖繪畫的模特兒，畫出許多悲天憫人卻又挑釁教廷的驚世畫作。《禁忌的畫像：卡拉瓦喬之影》5月26日在台上映。