我是廣告 請繼續往下閱讀
食藥署對此表示，已在 112 年 3 月 27 日及 112 年 4 月 11 日收到好多市公司報驗「智利KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭冷凍三種綜合莓 (規格：1.81 kg/包)」及「美國KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭冷凍藍莓(規格：2.27 kg/包)」各 1 批。
這兩項產分別於 112 年 4 月 10 日及112年5月1日晚間檢出 A 肝病毒陽性評定不合格，該批號未流入國內市場，並進行全面銷毀，其中綜合莓有 1 萬 7429.9 公斤、冷凍藍莓則有 1 萬 5236.4 公斤，後續都已經後市場稽查。
食藥署北區管理中心副主任林旭陽指出，目前好市多綜合莓的產地是來自智利，後市場稽查中 5 批產品中有 1 批出現陽性，而新驗出的冷凍藍莓的產地來自美國，目前正與南區管理中心及高雄市衛生局針對同商品進行倉庫及後市場稽查。
另外依據食安法與食品及相關產品輸入查驗辦法規定，食藥署及衛生局 4 月 30 日已擴大抽驗好市多公司販售其他國別進口莓果類產品，目前檢驗中，抽驗完成後對外公布，並且也宣布好市多 1 個月內不得再申報進口冷凍莓類商品。
圖、文／謝承恩
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 快訊／好市多又驗出「A肝冷凍藍莓」！食藥署要求暫停輸入莓果 1 個月