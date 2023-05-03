宣稱「餓死見上帝」！肯亞邪教奪109命　將屍檢確認器官是否完整

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據肯亞紅十字會聲稱，總共約有300人失蹤，扣掉已確定死亡的109人以及獲救的44人，仍有百餘人下落不明，懷疑這些信徒仍躲藏在森林中，繼續他們的絕食儀式，呼籲警方與軍方趕緊找人，和時間賽跑救回人命。
兩位自封牧師的教會負責人瑪肯西（Paul Mackenzie）以及傳教士奧德羅（Ezekiel Odero），被認為是最必須替整起命案負責的關鍵人物，不過目前兩人均保持沈默，他們的律師也沒有針對案情發表任何評論。而除了這兩人之外，另外還有10來位邪教成員被捕，其中有8人也已經被起訴。
根據《法新社》報導，兩人2日出庭時，法院外還聚集著一群他們的支持者，替他們唱歌祈禱，有些人甚至流下眼淚。肯亞內政部長金迪奇（Kithure Kindiki）表示，政府將成立一個工作小組，負責檢視與管理肯亞的宗教活動。金迪奇強調，當局不會侵犯宗教和信仰自由的權利，但與此同時，政府也不會允許有人假藉宗教之名，來殺害或傷害平民百姓。
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