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宣稱「餓死見上帝」！肯亞邪教奪109命　將屍檢確認器官是否完整

▲肯亞近日爆發一起駭人的大規模邪教命案，兩位自稱是牧師的男子向信眾洗腦，宣稱「餓死才能見到上帝」，目前已造成至少109死，被稱為「沙卡赫拉森林大屠殺」（Shakahola forest massacre）。（圖／美聯社／達志影像）
▲肯亞近日爆發一起駭人的大規模邪教命案，兩位自稱是牧師的男子向信眾洗腦，宣稱「餓死才能見到上帝」，目前已造成至少109死，被稱為「沙卡赫拉森林大屠殺」（Shakahola forest massacre）。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

肯亞近日爆發一起駭人的大規模邪教命案，兩位自稱是牧師的男子向信眾洗腦，宣稱「餓死才能見到上帝」，於是許多信眾帶著小孩集體絕食，至今已造成109死，另有44人獲救，且據稱仍有百餘人失蹤，可能仍在挨餓，急需外界趕緊救援。而兩位涉案「牧師」昨（2）日出庭，被控謀殺、綁架、虐待兒童、協助自殺、違反人道罪以及詐欺和洗錢等罪名。

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當地警方接獲情報後，在沙卡赫拉森林（Shakahola forest）發現30多個集體墓穴，震驚外界，此邪教命案被稱為「沙卡赫拉森林大屠殺」（Shakahola forest massacre）。根據《半島電視台》報導，死者大多為兒童，主要死因是飢餓，另外也有少數是死於窒息。肯亞當局已開始針對受害者進行屍檢，將確認器官是否完整，另外也不排除任何可能性，希望釐清這些信眾究竟是否是自殺，或另有隱情。

據肯亞紅十字會聲稱，總共約有300人失蹤，扣掉已確定死亡的109人以及獲救的44人，仍有百餘人下落不明，懷疑這些信徒仍躲藏在森林中，繼續他們的絕食儀式，呼籲警方與軍方趕緊找人，和時間賽跑救回人命。

兩位自封牧師的教會負責人瑪肯西（Paul Mackenzie）以及傳教士奧德羅（Ezekiel Odero），被認為是最必須替整起命案負責的關鍵人物，不過目前兩人均保持沈默，他們的律師也沒有針對案情發表任何評論。而除了這兩人之外，另外還有10來位邪教成員被捕，其中有8人也已經被起訴。

根據《法新社》報導，兩人2日出庭時，法院外還聚集著一群他們的支持者，替他們唱歌祈禱，有些人甚至流下眼淚。肯亞內政部長金迪奇（Kithure Kindiki）表示，政府將成立一個工作小組，負責檢視與管理肯亞的宗教活動。金迪奇強調，當局不會侵犯宗教和信仰自由的權利，但與此同時，政府也不會允許有人假藉宗教之名，來殺害或傷害平民百姓。

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