肯德基「4炸雞+6蛋撻+2薯條+2可樂」315元　隱藏優惠代碼被挖出

腸病毒疫苗該打嗎？高端受試者母親曝接種反應　被傳染結果揭曉

▲衛福部目前已核准「高端」（圖）及「國光／安特羅」2廠研發的腸病毒71型疫苗，預計最快7月開放自費施打。（圖／翻攝高端官網）
▲衛福部目前已核准「高端」（圖）及「國光／安特羅」2廠研發的腸病毒71型疫苗，預計最快7月開放自費施打。（圖／翻攝高端官網）

記者徐銘穗/綜合報導

疾管署2日公布上周國內腸病毒門急診就診人次已破萬人，較前一周上升26%，接近1萬1000人次的流行閾值，預計下周將正式進入流行期而且多型別齊發。家長們聞訊「剉咧等」，一名家長在PTT問說「要讓小孩打腸病毒疫苗嗎？」釣出一名曾讓兒子曾參與「高端三期」受試的媽媽，分享接種後某次兒子在托嬰中心感染腸病毒，並傳染給爸爸時，「他喉嚨有一點點破洞但完全沒哭鬧，被傳染的爸爸喉嚨痛到吃不下睡不著」，大呼「慶幸有參與計畫」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
要讓小孩打腸病毒疫苗嗎？」原PO日前在PTT寶媽版發問，指出表嫂兒子最近在托嬰得到腸病毒，「先是不停發燒，後來整個嘴巴都長水泡身體也起疹子，因為沒有人可以幫忙顧，加上老公工作難請假，讓她心力交瘁」，表嫂勸她以後要趕緊帶小孩去打腸病毒疫苗。原PO孩子即將上幼兒園，「雖然知道難免有一段更新病毒碼時期，可是還是會很擔心」，猶豫是否要帶小孩接種腸病毒疫苗。

▲網友公開曾讓兒子參與高端與台大醫院合作的「腸病毒EV-71計畫」證明簡訊。（圖／翻攝PTT）
▲網友公開曾讓兒子參與高端與台大醫院合作的「腸病毒EV-71計畫」證明簡訊。（圖／翻攝PTT）
貼文引發討論，一名媽媽留言說「我兒是四年前做高端三期的受試者，我一直滿慶幸有參與計畫，這幾年來少擔心一件事情。我兒完全沒有任何不良反應，也沒有紅腫，小時候有次在托嬰被傳染腸病毒，他喉嚨有一點點破洞但完全沒哭鬧，反而是被傳染的爸爸喉嚨痛到吃不下睡不著。」

許多家長留言說「會去打，重症真的太可怕了！」、「必打」、「打！我家2歲上幼幼，第一個禮拜直接腸病毒回家，二歲前都自己帶，這是她第一次生病，心疼死我了」、「一定會打，禁不起重症風險」、「我有認識的孩子因爲腸病毒併發腦炎最後走了...因為這個傷心的故事，我支持打疫苗」、「會去打，朋友的孩子重症，昏迷未醒來」。但也不少人擔心是初次上市，還是抱觀望態度，「長遠來看會打，但剛上市我會觀望一下」。

▲腸病毒疫情升溫！疾管署呼籲要做好個人衛生，平時應以肥皂正確勤洗手。（圖／取自Pexels）
▲腸病毒疫情升溫，疾管署呼籲要做好個人衛生，平時應以肥皂正確勤洗手。（圖／取自Pexels）
目前，腸病毒疫苗有「國光／安特羅」生技與「高端」2家廠商，研發出腸病毒71型疫苗並拿到食藥署的許可證，最快7月可以開放2個月以上至6歲的嬰幼童自費接種。由於腸病毒的種類非常多，無法得過一次就終身免疫，也沒辦法種種都有疫苗可以接種，接種腸病毒71型疫苗，僅能預防腸病毒71型造成的重症

根據該疫苗臨床數據顯示，高端腸病毒 71 型疫苗(EV71) 的疫苗血清保護率在第 56天可達99.52％、疫苗保護力96.8％。另外，根據業者提出的資料顯示，國光／安特羅生技腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)血清保護率是>98%。

新冠疫情剛趨緩！腸病毒、hMPV接力肆虐　「3疫苗」快帶孩子接種

不只腸病毒門診炸裂！黃瑽寧指「1病毒」正流行　曝2症狀：躲不掉

腸病毒門診單周破萬人！下周進流行期　醫列7前兆須立刻住院

腸病毒單周近8千人就診！疫苗最快7月打　費用、副作用QA一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀