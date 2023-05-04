腸病毒疫苗該打嗎？高端受試者母親曝接種反應　被傳染結果揭曉

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貼文引發討論，一名媽媽留言說「我兒是四年前做高端三期的受試者，我一直滿慶幸有參與計畫，這幾年來少擔心一件事情。我兒完全沒有任何不良反應，也沒有紅腫，小時候有次在托嬰被傳染腸病毒，他喉嚨有一點點破洞但完全沒哭鬧，反而是被傳染的爸爸喉嚨痛到吃不下睡不著。」
許多家長留言說「會去打，重症真的太可怕了！」、「必打」、「打！我家2歲上幼幼，第一個禮拜直接腸病毒回家，二歲前都自己帶，這是她第一次生病，心疼死我了」、「一定會打，禁不起重症風險」、「我有認識的孩子因爲腸病毒併發腦炎最後走了...因為這個傷心的故事，我支持打疫苗」、「會去打，朋友的孩子重症，昏迷未醒來」。但也不少人擔心是初次上市，還是抱觀望態度，「長遠來看會打，但剛上市我會觀望一下」。
目前，腸病毒疫苗有「國光／安特羅」生技與「高端」2家廠商，研發出腸病毒71型疫苗並拿到食藥署的許可證，最快7月可以開放2個月以上至6歲的嬰幼童自費接種。由於腸病毒的種類非常多，無法得過一次就終身免疫，也沒辦法種種都有疫苗可以接種，接種腸病毒71型疫苗，僅能預防腸病毒71型造成的重症。
根據該疫苗臨床數據顯示，高端腸病毒 71 型疫苗(EV71) 的疫苗血清保護率在第 56天可達99.52％、疫苗保護力96.8％。另外，根據業者提出的資料顯示，國光／安特羅生技腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)血清保護率是>98%。