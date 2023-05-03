陳曉搶走《雲襄傳》女主角！被毛曉彤1掌打飛 認「我主打柔弱」
古裝劇《雲襄傳》1日開播，陳曉、毛曉彤同步在愛奇藝直播陪網友一起追劇，陳曉劇中雖形象文弱卻鬥智鬥勇，然而一開場用計保命的驚險橋段，卻被毛曉彤笑稱太嬌柔，虧陳曉：「女主角出場了，還拍你的裙邊。」但陳曉也沒反駁，反而笑著附和說，「對！感覺雲襄（角色名）很像大家閨秀，總是不疾不徐的，他有一張很矜持的臉。」惹得毛曉彤在鏡頭另一邊哈哈大笑。
記者羅凌筠/綜合報導
陳曉也在直播間自我吐槽，自己在首集中爬不上樑，雙手張開要求毛曉彤拉他情節，「這已經不是武功不好的問題，連彈跳力都沒有！」相反的，毛曉彤在劇中倉皇推了陳曉一把，那一幕竟使得對方直接飛撲旁邊桌上，讓陳曉笑虧她臂力驚人，毛曉彤嬌羞駁斥，「我沒使勁好嗎？」陳曉這才打圓場回應，「我主打柔弱嘛！」
劇中兩人聯手踏上復仇之路，為了讓毛曉彤降低殺氣，陳曉幫她買了一套氣質閨女長裙服裝。看到毛曉彤換上新衣走出房門，陳曉不禁雙眼直盯、當場看呆，還不忘吟詩作對稱讚一番，惹得毛曉彤嬌羞笑了。不過這一幕卻讓在旁邊目睹兩人調情、飾演刀客好友的劉冠麟看不下去，吐槽「你們倆真是夠了」。
此外，具備鬥智鬥勇又喜劇感十足的《雲襄傳》開播後，吸引頂流男神王一博罕見為兄弟宣傳，原來他與陳曉在去年播出的電視劇《冰雨火》結緣，王一博特別轉發陳曉微博寫下，「與公子雲襄共闖江湖」，還附上3個「666」的表情符號祝福戲劇順利，顯見兩人的好交情。