38度高溫再烤3天！週末梅雨季「第1波雨彈」殺到 氣溫狂跌10度
熱到不行的天氣可能會持續到週六（5/6）白天，中央氣象局表示，今（3）日最高溫出現在中午，高雄市內門區飆出攝氏37.4度，不過明（4）日至週六白天，中南部地區可能會出現攝氏38度的極端高溫，而梅雨季第1波鋒面會在週六晚間鋒面接近，北台灣率先有零星降雨，下週日（5/7）中部以北、宜蘭要留意較大的雨勢和雷雨，東部和南部山區也會有些許降雨，下週一（5/8）雨勢就會快速趨緩。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員劉沛騰指出，今日台灣受到偏南風和副熱帶高壓籠罩的影響，各地水氣少、氣溫炎熱，南部地區由於位處背風面，氣溫更是不斷往上飆，預計明日過後南風更明顯，台灣西半部高溫普遍可達攝氏30至35度，中南部甚至會有攝氏36至38度的氣溫出現，氣象局隊伍也持續針對台南、高雄、屏東、花蓮、台東發布「高溫燈號警示」。
劉沛騰提及，週末將迎接進入梅雨季後的第1波鋒面降雨，週六鋒面接近時，東部、北部有局部短暫陣雨，下週日雨勢最明顯，中部以北及東北部有短暫陣雨或雷雨，其它地區也有局部短暫陣雨，其中宜蘭和中部以北需小心大雨和雷雨的發生，鋒面很快在1天就通過，下週一天氣回歸穩定。
除了降雨之外，溫差的情況民眾也要多加留意，劉沛騰說明，週六北部白天高溫落在攝氏32至36度，但下週日鋒面通過後東北季風增強，白天高溫僅剩攝氏25至26度，下週一更只剩下攝氏20度上下，溫差相當巨大，請民眾時刻留意自身穿著，後續天氣動態氣象局將持續觀察。