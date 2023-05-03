「那話兒」反覆感染發炎 血糖控制不佳也可能是元兇！

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感染者長期存活時代：不只控制病毒量 三高警訊別輕忽
高效能抗病毒藥物廣泛使用後，HIV愛滋病毒感染者平均餘命幾乎與常人無異，伴隨著感染者老化而衍生的糖尿病等慢性疾病管理，成為感染者例行追蹤門診的另一項重點。
奇美醫院加護醫學部暨感染科主治醫師杜漢祥日前分享一名個案，患者不到三十歲時因為反覆龜頭發炎輾轉就醫、兩年後發現感染HIV。患者接受口服抗病毒藥物治療後、病毒控制非常理想，三十四歲那年於門診例行追蹤時發現罹患糖尿病。
杜漢祥醫師指出，患者前一次例行回診時血糖值已處於糖尿病前期、且三酸甘油脂超過一千（正常值應在一百五十以下），經用藥後血脂大幅下降，體重掉了兩公斤、但血糖卻變得更差。也因此，後來在抗病毒治療的同時、也開始糖尿病治療。
值得注意的是，在門診追蹤治療的十年間，患者病毒量持續保持「測不到」、CD4免疫細胞球數量處於正常值，但血糖控制卻不盡理想，糖化血色素甚至曾經高達12.4%，當時還反覆出現龜頭炎、口腔念珠菌感染，甚至出現勃起功能障礙。
杜漢祥醫師指出，多項研究顯示，HIV感染者的糖尿病盛行率比一般族群更高，臺大先前研究甚至發現，在50歲以上感染者族群其糖尿病的盛行率高達18.4%！推測其原因除了老化、體重、代謝等因素之外，感染者長期處於發炎、也是其中一個原因。
也因此，有必要透過定期監控、即時診斷、適時介入，管控感染者血糖等心血管風險因子。除了可能每3個月監控血糖、血壓等風險因子，甚至要注意有沒有糖尿病相關併發症，並且在糖尿病前期，就透過生活飲食型態調整等方式，開始積極管理血糖。
杜漢翔醫師指出，從個案的病情控制也發現，近年單錠多成分STR藥物問世後，感染者一天吃一顆藥控制病毒很方便。相較之下，他們面對糖尿病等其他慢性病用藥順從性反而比較不理想。也因此，若要達成「第4個90」、也就是提升感染者生活品質，提升患者順從性，也需考慮借助跨科會診或是營養師等跨領域專家共同介入。
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