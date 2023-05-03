特企／2023台北新藝術博覽會　AI與藝術革新對話

台北新藝術博覽會執行總監鄭鈞元指出，第13屆台北新藝術博覽會（Art Revolution Taipei 2023），5月5日～8日，將於台北世貿一館隆重登場，匯聚52國、339位藝術家同台競艷，共展出近3,000件頂尖作品。今年將「平行世界」（The parallel worlds）設為展覽主題，以近期最夯的AI藝術為主軸，串連區塊鏈、NFT、元宇宙、AI主播等高科技，打造出一場超越想像、穿梭未來的「平行世界」藝術展會，將再度引起藝壇震撼！
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台北新藝術博覽會藝術總監李善單表示：「平行世界」主要在闡述藝術家內心裡面強烈的創意與藝術感。如果我們的世界長得不一樣，藝術家如何表現出來？不同的樹木、石頭、器具、人的呈現，都在挑戰藝術家的創意，和內在心靈的廣大。
台北新藝術博覽會自2011年舉辦迄今，憑藉「以藝術家為核心」首創策展理念、不斷創新的卓越目標及亮麗的藝術家成交率，為當代藝術的推廣做出了重要貢獻，也為亞洲地區的藝術市場開拓更大銷售機會，已建立「亞洲指標性藝博會」的權威地位，打造出引領潮流、首屈一指的世界級藝術展會！
十大展區可說是當代經典與科技的碰撞，包括大會策展區‧平行世界、2023國際年度主題獎、國際當代藝術、紐約當代藝術基金、國際藝術家沙龍大展、中國當代藝術、台灣當代藝術、2023 國際藝術家大獎賽、文創藝術、藝出慈悲。
值得一提的是，藝術總監李善單2023年再獻新猷，本屆推出AI數位藝術「Master Alien」、「女武神金剛護法」、「自在行者」、「25如來」等系列作品，正式開啟AI創作紀元。當藝術遇上科技，碰撞出妙不可言的「平行世界」。
藝術家Carol Chou及陳誼欣打造「設計屋‧居然」專區，展現空間藝術的運用與玩法，幫藝術品找到自己的家，讓畫作的主人「居」住得怡「然」自得。
「宇宙能圖騰畫會」（Cosmic Energy Totem Painting ），是由Carol Chou、Mei Ting、A Kuei、鄭如玲、王馨薇、陳誼欣、撒貞明、C.C. Cloud、 牛秀珍、Goolum、Camila L、童勝和等12位創作者組成的藝術團體，利用AI演算法產生圖像為畫布，再繪畫圖騰符號賦予作品新生命。這些圖騰由李善單教授親自教學，並授權每位藝術家創作。
同時，在本屆「藝出慈悲•百大名人」慈善義賣活動，包括：新北市市長侯友宜、鴻海科技集團創辦人郭台銘、智榮基金會董事長施振榮、長春石油化學股份有限公司總裁林書鴻、導演魏德聖、作家吳淡如、中華職棒樂天桃猿超人氣啦啦隊員林襄及演藝人員李玉璽等名人共襄盛舉。
「藝出慈悲 • 百大名人」慈善義賣
時間：2023.5. 5 11：00～12：00
(10：30開始發號碼牌，11：00正式入場)
第13屆台北新藝術博覽會 Art Revolution Taipei 2023
尊榮貴賓之夜：2023.5.4 16：00～19：00 （憑VVIP邀請卡入場）
貴賓之夜：2023.5.4 19：00～22：00 （憑VIP邀請卡入場）
公眾展覽：2023. 5.5~5.8 11：00～19：00
展覽地點：台北世貿一館（台北市信義路五段5號）
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