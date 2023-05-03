《夜盲》李銘忠重拾30年回憶學台語 范宸菲爬高2層樓鷹架腳麻
公視台語台的電視電影《夜盲》，探討古蹟修復與情感修復。李銘忠飾演刀子嘴豆腐心的資深古蹟修復師黑叔，最困難的任務是講台語。「由於我是在馬來西亞以福建人居多的村子長大，跟鄰居小朋友都是以福建話交流，爸媽也習慣了用福建話跟我們溝通，但後來搬離那個村子後就漸漸沒說了。」近30年沒說福建話，李銘忠這次挑戰自己的語言轉換能力，學習口音和讀法更在地的台語。
記者羅凌筠/綜合報導
劇中李銘忠在修復古廟時遇到由童星葉泓毅飾演暫住在廟裡，不願回家的少年阿川，兩人共同描繪出一段相互扶持、摸索未來方向的深刻情誼。現實中李銘忠也對葉泓毅稱讚有加：「他很聰明、很有經驗，也很願意學習和接受大家的意見。」兩人變熟之後，在片場互動宛如父子，李銘忠故作生氣地說：「他除了上下戲反差大，甚至14天的拍攝過程前後的個性都不一樣。一開始很文靜，哼，後來開始會捉弄我了！」
為了忠實呈現古蹟修復過程，劇組請來知名古蹟修復師李志上老師擔任顧問，指導演員專業修復技法。范宸菲透露：「劇組幫我們安排了相關課程學習，拍攝時古蹟修復老師李志上老師也一直旁協助，因此拍攝安心不少，也學會了自己捲棉花棒的技能，非常實用。」范宸菲有一場戲爬上A梯，坐在高度約2層樓、鏤空的鷹架上，雖然安全無虞，但因為高度太高，還是讓她有腳麻的錯覺。
首次接演戲劇的柯大堡，對謝章穎的演技印象深刻，他分享自己直到戲份殺青，才確定在劇組裡與謝章穎的互動、相處完全不是他本人的個性，因為謝章穎進劇組期間，無論開機與否，都完全活成戲裡的角色。投入程度讓柯大堡震驚地說：「是的！我被騙倒了。」