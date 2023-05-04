BLACKPINK演唱會辣裝來台！H&M聯名Mugler 價格、開賣資訊一次看
H&M睽違兩年回歸設計師聯名系列，攜手法國設計師品牌Mugler打造僅要原作約十分之一價格的性感女裝，並開創Mugler過去沒有的男裝選擇。日前BLACKPINK於Coachella科切拉音樂節演出時，全員穿上甜辣閃耀的粉紅裝扮嗨翻全球粉絲，便是出自Mugler之手。《NOWnews今日新聞 》幫大家搶先開箱H&M x Mugler聯名系列，包括單品價格、開賣資訊一次看。
記者蕭涵云/台北報導
在80年代以嗆辣風格大膽迎戰當時稱霸時尚圈優雅風格的Mugler，從成功掀起關注的創辦設計師Thierry Mugler，再到如今奪下新世代社群聲量的創意總監Casey Cadwallader，成功以BLACKPINK的新專輯封面服裝掀起話題，一票大咖天后Madonna瑪丹娜、Beyoncé碧昂絲等都是粉絲。
日前BLACKPINK於Coachella科切拉音樂節演出時，全員穿上甜辣閃耀的粉紅裝扮，嗨翻全球粉絲、令大家眼睛為之一亮，強調身體曲線的輪廓、性感挖空設計等，都是Mugler的強項。
H&M攜手Mugler打造睽違兩年而回歸的設計師聯名系列，打造僅要原作約十分之一價格的性感女裝，並開創Mugler過去沒有的男裝選擇。本次聯名更是涵蓋眾多Mugler代表性的作品，從緊身連體衣、連身裙，到西裝和牛仔單品，以及大膽漂亮的珠寶配飾。
Mugler標誌性的超大寬肩、收腰設計等強調身材曲線的廓型，貫穿女裝系列；品牌獨有的螺旋形多重縫線細節，現蹤於牛仔褲及外套等單品；附帶長圍巾的皮革外套、大衣以及剪裁獨特的裙款；以及百搭的緊身連衣褲、緊身褲、鏤空連身衣等，重現Mugler神秘而性感的經典造型。
男裝則包括一系列皮革褲、西裝外套和帶有品牌雕刻鈕扣的大衣；具襯墊的牛仔外套更放大強調肩部廓形；當然也有充滿搭配屬性的透膚印花上衣和緊身馬甲等前衛單品。並帶來不分性別的豐富配飾，包括網紋手套和緊身褲襪、大肩包和絲巾等；而具Mugler代表性的銀色和金色的身體鏈飾，及星形、淚滴形耳環和項鍊也一項沒少。
該系列中，更致敬Thierry Mugler 80年代和90年代最偉大作品，嘗試重製復古單品。包括一件帶有塑形腰身和泡泡袖的黑色天鵝絨連身裙、蕾絲緊身馬甲洋裝、帶有穿孔裝飾細節的裙裝套裝，及螢光綠色西裝外套；復古配飾則包括迴旋鏢形耳環和由鏈條連接的雙胸針；皆附有Thierry Mugler簽名的專屬標籤。Mugler H&M系列將於 5 月 11 日在H&M台北微風松高店和網路商店限量發售，部分商品僅在網路商店才買得到。
另外，同樣於Coachella上，BLACKPINK的Jennie還有穿上CHARLES & KEITH X both的獨家聯名系列鞋款，白色Jules真皮切爾西靴以大理石紋搭配金屬片鞋頭妝點鞋面，展現帥氣搖滾的街頭風格。
品牌同時也發表女團代言人ITZY的第二波限量聯名ITZ MINE 系列，源於團員私下愛用單品的簡約線條為元素，搭配 ITZY 親自挑選的帆布材質，並以棕色皮革鑲邊增添細節，內緣打上 ITZY Logo 浮雕，共打造大型、小型和超迷你的三個尺寸Astra托特包，皆附繡有 CHARLES & KEITH 與 ITZY 聯名 Logo 的布套。