推林口輕軌接駁機捷提升運量 侯友宜：1200交通月票上路後評估
新北市長侯友宜今（3）日到議會備詢，對於新北市捷運局有意興建林口輕軌捷運，新北市議員蔡淑君在質詢時建議路線上應繞開原本就塞車的文化一路，不但有助當地交通改善並能兼顧觀光發展。侯友宜則是回應「人人都愛輕軌」，允諾等七月1200元交通月票上路後，評估輕軌接機捷轉運量，表示樂見其成。
記者吳嘉億／新北報導
蔡淑君指出，林口台地近年來發展迅速，也是移居人口首選，林口交流道更是新北最壅塞的區域之一，建設輕軌可大量減少自駕車，並有效率的將通勤族接駁到機場捷運，對於大眾交通工具的使用有很大提升，也可增加產業的磁吸效應與就業機會，可說是一舉數得。
針對路線規畫方面，蔡淑君建議，若改從粉寮路，行經中山路、文化二路、忠孝路、文化三路機捷A8站，最後至復興一路的機捷A8站，能經過林口舊街、三井outlet、國際媒體園區與長庚醫院等地，兼具通勤與觀光效益，而且避開原本上下班尖峰時刻就塞車的文化一路，盼捷運局重新評估路線。
侯友宜表示，新北蓋輕軌得到很多好評，若1200月票納入機捷，機捷使用量、轉運量將會暴增，就可以回頭來計算林口輕軌運量，只要「運量大」應該是可行的。
侯友宜也說到，他自己一直想拉一條到華亞科技園區，概估98億元，預計六年可以完工，給新北林口、桃園龜山兩區有便捷交通與低碳運具，也是件好事。