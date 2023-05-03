鐵人三項有正妹！路跑一半被搭訕 竟是啦啦隊Formosa Sexy的她
P.LEAGUE+職籃的台中夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員Lulumi，擁有173公分的高䠷身材，平日十分熱愛運動的她，每週固定1至2天到健身房做重訓，維持完美曲線。這次她與友人3人一起組隊前往台東參加Challenge Taiwan國際鐵人三項，負責21公里路跑項目。半年前開始進行訓練，重訓外每週還會有一天得跑5至8公里才行。本身並不愛跑步的Lulumi說：「我其實非常討厭有氧，只喜歡做重訓，但為了讓身體肌肉可以習慣跑步，所以一定得跑。有時懶惰想放棄，也還是會逼自己跑個40分鐘才行。」因為如此自律又穩定的練習，讓她首次參與半馬就以2小時23分鐘的成績順利完賽。
記者楊穎軒／綜合報導
Lulumi第一次路跑就挑戰21公里，比賽當天剛好是生理期第二天，經痛讓身體極度不舒服，只好先吃止痛藥再進行比賽。但一提及比賽過程，她興奮地表示：「跑的時候不知是不是腎上腺素的關係還是我太專注於跑步，完全沒感到經痛。只有跑到後來覺得雙腿很緊，血液好像衝到腳底板，讓我很不舒服，有停下來拉拉筋。一開始跑還算輕鬆但當我快跑到18公里時，因為已經超越我平日最高訓練的10公里，當下身體狀態好像快不行，覺得好累、腳又痛，一方面超想打給媽媽哭訴，一方面又覺得自己很悲情，到底為何要花錢來跑步、來受難，那時真的想放棄。」但身為摩羯座的她，固執又不服輸，想著前面2位隊友都已完成游泳、自行車賽程，為了隊友、為了過世的愛貓、為了自尊，絕不能因為自己很累而棄賽，牙咬著堅持跑完全程。
對於自己挑戰成功，跑完全程而感到驕傲的Lulumi，也分享這次路跑時遇到的趣事。原來在她跑到一半時，竟遇到不認識的參賽者搭訕，邀約比賽結束後一起去唱歌。突如其來的邀請讓專注跑步的她笑說：「我當下只想回，先生，你體力很好喔！大家都跑這麼累還可以想到結束後要幹嘛，我自己是否能完賽都還是未知數，哪還能想到之後的事。」這次前進台東參加鐵人三項，身為Formosa Sexy成員的她在路跑時竟也被不少民眾認出，對她大聲應援打氣，讓她又驚訝又感動。被隊友笑稱是工作魔人的她，熱愛工作，常北中南跑來跑去，鮮少放假。就算有放假日也多是宅在家玩貓或出門運動。Lulumi說：「我平常不太玩樂，有朋友找才會勉強跟著出去玩，不然我會一直無止盡地想工作或逼自己去練習鋼管或健身，我朋友們都覺得我ㄍㄧㄥ得很瘋。」勇於迎戰自己的Lulumi今年順利與朋友完成了三鐵挑戰，對於下一次的參與並不排斥，甚至表示希望之後有能力的話想挑戰一人完成短距離的游泳、自行車及路跑三樣項目或再次與隊友們挑戰總長226公里的鐵人三項，不愧是熱愛運動及挑戰的最美跑者。