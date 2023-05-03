周子瑜邀「台灣恩師」參加演唱會！私下暖舉曝光：真的太感動
南韓女團TWICE成員周子瑜，日前剛結束TWICE巡迴演唱會首爾站，而過去曾經是周子瑜舞蹈老師的嘻小瓜，也獲得邀請前往當地欣賞愛徒的表演，除了獲得和周子瑜的合照，還曝光她私下溫暖又貼心的舉動，直呼：「真的太感動！」
記者詹鎰睿/綜合報導
嘻小瓜日前在臉書開心分享，專程飛去南韓首爾看TWICE的演唱會，「因為太久沒有看到TWICE演唱會，離上次看已經是2016年，這次有全員各自SOLO舞台超級棒！」此外，他也不忘大讚徒弟周子瑜的表現，「尤其是子瑜的SOLO舞台，唱跳進步超級多，成熟美麗的風格一直是我大愛，直長髮更是絕美！」
沒想到嘻小瓜還透露，周子瑜私底下對他的貼心舉動，「謝謝親愛的每次都願意讓我欣賞到很棒的演出，還準備了應援棒給我，真的太感動，貼心的女孩，最喜歡每次演唱會結束都會小聚的時刻，接下來巡迴大家快去買票支持吧！人生必看演唱會之一，錯過就太可惜啦！」
可以從照片看見師徒倆臉貼臉，開心地在後台合照，展現多年來的師徒情誼，其中，嘻小瓜還曬出一張周子瑜親筆簽名的專輯照片，也讓所有粉絲看了相當羨慕，希望TWICE能趕快來台灣舉辦演唱會。