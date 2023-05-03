「看報導嚇一跳！」郭台銘：沒主張重啟核四、議會監督天經地義

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭台銘說，大家在媒體看到的，真的不是他想要說的。他不可能那麼無知，要選總統對於政策的思考不可能草率沒準備，今天正好藉這個機會說明。
首先是能源與核能政策，郭台銘說， 台灣目前能源政策明顯與國際合作推動「零碳」趨勢背道而馳，為了減碳防阻地球暖化危機，核能是不能不採用的能源形式。核能乾淨且成本低廉，運用核能可以同時解決缺電及環保需要。
郭台銘指出，核能最大的問題在於安全，現在也有了最新的解決方案，例如法國與美國都在積極發展新一代的核能電廠，盡量以人工智能來管理核電廠，以及傾向於小型核電廠的運作，讓核反應更能受到控制，並且在電力運輸運用上更靈活。
郭台銘強調，他所主張的並不是「重啟核四」，「核四」已經是過時的設計，幾千億的投資已經注定浪費了，但不能因此就放棄核電，應 該要盡速擬定新的核能政策，用最新、最安全的技術為台灣未來準備又好又便 宜又安全的供電系統。
至於郭台銘日前稱當選首長不受議會監督，也引發爭議。郭台銘解釋說，他主張的是將CEO精神灌注入台灣的行政管理系統中。一個 CEO面對的最嚴苛監督，是自己所訂定的經營目標是否能達成，那是一種自我內化的要求。沒有這種自我要求，是不可能在激烈競爭的企業界立足。
郭台銘說，他想表達的是對於行政首長的更高期待，議會的監督是天經地義的，但也應該只是最低標準，從政的人不應該停留在滿足議會監督的標準上，而要有比這個更高、更難達成的標準，這是他的信念，是他畢生當CEO的態度，想要提供來和所有想要從政的人共勉。