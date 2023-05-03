基努李維鉛筆殺人經典再現！《捍衛4》票房破百億贈「殺神好禮」
動作片《捍衛任務4》截至4月30日全台票房飆破新台幣2.2億元，全球票房已破4億美元（約新台幣123億元），《捍衛任務4》經典橋段「鉛筆殺人」再次出現，令影迷看了相當過癮。片商也推出限量購票禮「安全版殺神鉛筆」回饋大批影迷。
記者黃雅琪/綜合報導
基努李維為拍攝《捍衛任務4》接受特訓超過3個月，每週訓練5天、每天長達4個小時，還有其他額外的體能訓練等等，其中一場在巴黎凱旋門前開車的動作戲，基努李維更為此提前9個月接受駕駛訓練，十分不容易。
基努李維親自上陣演出，就連動作、特技、武術指導們都對他的表現讚不絕口！特技指導史蒂芬鄧利維表示：「基努李維每次都是最先到場、最後離開的人，他每天揮灑血淚與汗水，地墊上都是他努力的痕跡，他非常投入這個角色，在打鬥的時候會徹底融入角色，完整地詮釋出約翰維克。」
導演查德史塔赫斯基表示：「基努李維是個很棒、很有創意的合作夥伴，能跟這種人合作很難得，《捍衛任務4》當中有些元素是我從小看到大的，它有著西部片、日本武士電影或是武俠功夫片的感性，也有黑社會元素與神話。還有哪部系列電影能同時看到，70年代車款追逐、攻擊犬、日本武士還有忍者？這類電影原本不存在，而我們把它拍出來了。」