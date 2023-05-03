加拿大牛肉遭疑查核不完整　薛瑞元：有系統性評估

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符合30月齡以上牛隻僅佔0.11%我國於2021年1月開放全牛齡美牛進口，今年2月和加拿大啟動談判後，食藥署在4月27日預告，將比照美牛開放30月齡以上的加拿大牛肉，預告期共30天。
然而，近日傳出食藥署人員去年8月赴加拿大查核，僅到1間牛隻肥育場考察，該場飼養約2萬7千頭牛隻。符合開放規定的30月齡以上牛隻僅佔0.11%。另外，屠宰場還有環境衛生亂、輸送帶有肉屑血漬、工作站腳踏區有脂肪肉塊、桶內有黑漬不潔等問題，甚至產品包裝區「有病媒出沒」。
消基會認為，加拿大2021年12月再度傳出有牛隻感染狂牛症，依《食安法》規定，食藥署應召開「食品風險評估諮議會」，蒐集學者專家和民間意見，如果已經開過會，應公開會議紀錄給民眾檢驗，假設未來真的擴大開放加拿大牛肉進口，也要明確標示產地。
薛：查廠確認死亡牛隻處理過程薛瑞元3日出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查行政院函請審議「傳染病防治法增訂第六十一條之一及第六十一條之二條文草案」、「全民健康保險法增訂第八十條之一及第八十條之二條文草案」、「醫療法增訂第一百零五條之一及第一百零五條之二條文草案」等案，會前接受媒體聯訪被問及加牛問題時回應，考察只是風險管理方法之一，要看的不是養多少老牛，是看飼料管理，被感染狂牛症的牛隻死亡後，可能會經處理再度進入食物鏈，需要赴廠查看處理死亡牛隻過程是否會把高危險物質移除。
他進一步解釋，這是屬於系統性評估，加拿大政府會提供相關書面資料，包含做了哪些系統性控管風險等，肉品來源國都會有完善的標準流程（SOP），當地飼育場做法都是一致的，食藥署進行實地查核，只是要確保執行端做法是否與法規相符。
食藥署：實地查核經4關嚴謹評估食藥署2日晚間也發聲明強調，食藥署、農委會動植物防疫檢疫局以及狂牛症專家，111年8月曾赴加拿大執行實地查核，包括1家肥育場、3家屠宰／加工廠、1家化製廠，查訪加拿大官方管理機構以及實驗室。依據審查程序，進行風險評估、審查書面資料，並前往實地查核並舉行專家諮詢會等4關，現場未發現特定風險物質處理的重大缺失，只在屠宰/加工廠發現些許無涉狂牛症管理之輕微缺失，加拿大官方均已確認改善。
食藥署表示，無論加拿大進口牛肉的月齡，將依據《食品安全衛生管理法》第15條第3項規定，加拿大進口牛肉並不包括牛隻的頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟及其他相關產製品。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57704
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