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「人類間質肺炎病毒」進入大流行？吳昌騰：父母別擔心，hMPV 不是小孩殺手

「人類間質肺炎病毒」進入大流行？吳昌騰：父母別擔心，hMPV 不是小孩殺手
「人類間質肺炎病毒」進入大流行？吳昌騰：父母別擔心，hMPV 不是小孩殺手

Heho健康

日前兒科醫師示警，近期小朋友之間流行「人類間質肺炎病毒（hMPV）」，它和呼吸道融合病毒（RSV）一樣，都可能造成上呼吸道及下呼吸道的感染，甚至被稱為「小孩呼吸道殺手」，讓家長十分擔心。究竟這支病毒有哪些症狀？和其他病毒有何差異？小孩感染需要擔心嗎？家長們別慌，兒科醫師一次詳解所有問題。

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新冠疫情趨緩之際，兒科門診流行什麼病毒呢？除了腸病毒、腺病毒以外，最近「人類間質肺炎病毒（hMPV）」也是兒科醫師們關注的重點之一。這些病毒都可能造成孩子發燒，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰也觀察到，最近兒童急診常見發高燒、發燒時間長的孩子，雖然有共同症狀，但病毒之間仍有不同之處。

近期兒童常見病毒症狀、流行期一覽

病毒症狀流行期
人類間質肺炎病毒（hMPV）以上呼吸道症狀（流鼻水、咳嗽）為主，特別伴隨高燒的表現。有可能引起下呼吸道症狀，如細支氣管炎、肺炎。每年 3 月開始到春天期間。
呼吸道融合病毒（RSV）同樣以上呼吸道症狀（流鼻涕、打噴嚏和咳嗽）為主。有可能引起下呼吸道症狀，如細支氣管炎、肺炎。因此可能出現喘鳴及呼吸急促等情形。每年冬天開始至隔年 3、4 月。
流感不單純只有上呼吸道症狀，還可能伴隨頭痛、喉嚨痛等。11 月開始病例逐漸上升，流行高峰期多自 12 月至隔年 3 月。
鼻病毒上呼吸道症狀，像流鼻涕、打噴嚏和咳嗽。一年四季都有，尤其每年 3 到 5 月（春季及秋季）。
腸病毒高燒、手、腳口腔黏膜出現紅疹和水泡。約每年 3 月底、4 月初開始進入流行季，近期單周門診已破萬人次，疾管署預計近期可能達到高峰。
腺病毒發燒為主，還可能眼睛發紅、喉嚨痛。一年四季都可能發生。
新冠肺炎以輕症來說，上呼吸道症狀、發燒反而不是那麼明顯。近年流行的病毒，現在多以輕症表現。


人類間質肺炎病毒跟 RSV 差在發燒，5 族群要特別小心

過去民眾對呼吸道病毒的認識，幾乎都集中在 RSV 上，吳昌騰指出，人類間質肺炎病毒其實是第二常見的呼吸道病毒，臨床表現與 RSV 十分相似，都會有上呼吸道症狀，亦有機率引發細支氣管炎、肺炎等。「不過 hMPV 比較特別的是，患者還可能高燒 3 至 7 天，後續要注意有無造成脫水、尿量減少等，另外併發中耳炎、肺炎等風險也比較高。」



吳昌騰指出，「與早期新冠肺炎相比，hMPV 殺傷力當然比較弱，更多是擔心後續合併肺炎鏈球菌等感染的問題。」尤其有 5 個族群需要特別小心 hMPV 病毒的攻擊，包括：

  • 早產兒
  • 5 歲以下嬰幼兒（尤其 1 歲以下嬰兒）
  • 擁有先天性心臟病的孩子
  • 慢性呼吸道疾病（包含氣喘、慢性阻塞肺疾病）
  • 免疫疾病或癌症的孩子
家長好恐慌！人類間質肺炎病毒進入大流行？

至於家長最擔心人類間質肺炎病毒是否進入大流行，吳昌騰認為，嬰幼兒感染仍以 RSV 為主，按照國外統計，hMPV 每年流行率約介於 1.5% 到 3%。過去 hMPV 通常被當作一般感冒處理，患者發燒 2 至 5 天就沒事，只是近年可能受免疫負債影響，兒童體內缺少抗體，孩子臨床表現才變得相對嚴重。

不過以急診的角度觀察，吳昌騰認為近期可能還是以腸病毒造成重症的風險高一些，雖然 hMPV 具有一定威脅性，但如果孩子本身身體健康，家長也對其身體狀態有所警覺，像發現孩子病懨懨、發燒了好幾天遲遲沒退燒，立即前往醫療院所診治。透過支持性療法，如讓孩子吃退燒藥、多補充水份、使用霧化治療等，其實就可以痊癒，父母不需太焦慮。

吳昌騰補充，hMPV 傳染方式包含飛沫、直接、間接傳染，現在口罩解封，孩子多在同個空間中群聚，也容易造成病毒的傳播。因此預防上還是建議戴口罩、勤洗手與環境消毒。他也提醒，一定要特別注意小朋友手部衛生，吃飯前一定要洗手，在未清潔的狀況下，別讓手觸碰到眼口鼻，才能遠離疾病的發生。



諮詢專家：林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰

文／陳韋彤　圖／雷思瑜

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 「人類間質肺炎病毒」進入大流行？吳昌騰：父母別擔心，hMPV 不是小孩殺手

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