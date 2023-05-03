「人類間質肺炎病毒」進入大流行？吳昌騰：父母別擔心，hMPV 不是小孩殺手

病毒 症狀 流行期

人類間質肺炎病毒（hMPV） 以上呼吸道症狀（流鼻水、咳嗽）為主，特別伴隨高燒的表現。有可能引起下呼吸道症狀，如細支氣管炎、肺炎。 每年 3 月開始到春天期間。

呼吸道融合病毒（RSV） 同樣以上呼吸道症狀（流鼻涕、打噴嚏和咳嗽）為主。有可能引起下呼吸道症狀，如細支氣管炎、肺炎。因此可能出現喘鳴及呼吸急促等情形。 每年冬天開始至隔年 3、4 月。

流感 不單純只有上呼吸道症狀，還可能伴隨頭痛、喉嚨痛等。 11 月開始病例逐漸上升，流行高峰期多自 12 月至隔年 3 月。

鼻病毒 上呼吸道症狀，像流鼻涕、打噴嚏和咳嗽。 一年四季都有，尤其每年 3 到 5 月（春季及秋季）。

腸病毒 高燒、手、腳口腔黏膜出現紅疹和水泡。 約每年 3 月底、4 月初開始進入流行季，近期單周門診已破萬人次，疾管署預計近期可能達到高峰。

腺病毒 發燒為主，還可能眼睛發紅、喉嚨痛。 一年四季都可能發生。