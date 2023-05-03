特企／《HIT2》5/23正式上市！角色搶佔活動開跑

繼承自《HIT：英雄之戰》的世界觀而衍生的《HIT2》，除了玩法與畫面上的全面進化外，對於交易系統、放置玩法、乃至於成長階段的各個細節調整，遊戲開發也在各種玩家面向內容上下足了苦心，透過遊戲總監的詳細解說介紹，來更進一步的認識《HIT2》的魅力所在吧！
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除了原就存在於各區域的首領BOSS外，遊戲世界中也會隨機出現以群體為單位的「伊甸園的變異體」威脅著玩家們。當這些變異體出現時，也會於遊戲地圖中告知玩家確切的位置，若想要試著挑戰這些突發的強大存在，請以隊伍或公會的規模前去吧！除了這些BOSS的存在外，還有以伺服器為單位，世界副本中的「深淵捕食者」這個強大的怪物存在！伺服器中的玩家們需要在限定時間內擊敗這個強大的異變存在，就能夠獲得稀有的強化素材！這一個需要集合所有玩家的力量來挑戰的強大世界BOSS，玩家們不妨踴躍參加體驗一下世界級的怪物威力！
為了讓大家更有充足的準備迎接上市後的攻城挑戰，特別邀請丁特及小許來參加上市前的「榮譽城主挑戰賽」活動，將透過直播內容介紹與示範遊戲中獨特的內容與優勢，玩家也將在遊戲上市後就能親眼見證榮譽城主的雕像聳立在遊戲中！同時於今日同步開跑的「角色搶佔」活動，玩家也將能先為自己喜愛的角色名稱，以及預定加入的伺服器進行預約，屆時遊戲上線後就能快速地投入遊戲之中而省去命名的煩惱了！這兩個活動和參與事前預約的活動所送的獎勵之豐厚，其中包含了各式的實體贈品，像是iPad Air、Galaxy Tab S8與Mycard點數，以及快速提升戰力的大量虛寶，有興趣的玩家也千萬不要錯過！
《HIT2》目前正緊鑼密鼓地準備中，其他更多的遊戲內容以及相關資訊將會陸續曝光，再請玩家們持續關注官方網站與新聞，準備享受《HIT2》所帶來的全新MMORPG風貌！
角色搶佔活動