踏足數據市場！中國貴州完成首次「個資」交易　求職還能賺錢

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報導指出，中國當局正在將「數據」視為另一種生產要素，就如同土地和勞動力，並且為發展數據市場進行試驗。其中個人數據特別敏感，因為事關中國嚴格的個人訊息保護法。
貴陽是中國第一個營運數據交易的城市，但營收其實並不高。官方數據顯示，貴陽大數據交易所節制2023年2月的累計成交額僅為5.49億人民幣，僅460個商家進行數據交易。據其網站稱，該交易所目前最受歡迎的四種產品中，包括地圖數據和服務。
而最新的個資交易，據貴州政府表示，可以分享其履歷的個人用戶，藉此獲得交易所的分潤，讓「求職者在找工作的同時也能賺錢」。貴陽大數據交易所沒有透露每個用戶可以賺到多少利潤。
隨著中國尋求進一步推動數位經濟，北京近年來針對該國的海量數據制定了戰略計劃。再大幅增加對數據安全和侵犯隱私行為的處罰力度同時，也致力創造數據商業市場。
根據中國國營庫「中國信息通信研究院」（CAICT）先前所發佈的白皮書中顯示，截至去年11月，有48個類似貴陽的數據交易所，另有8個還在發展中。
上海數據交易所於2021年底展開交易，而深圳數據交易所則是從去年年底開始。但在貴陽近期的行動之前，這些主要交易所的交易，限制在不涉及個資的市場數據。
即使數據交易面臨根本性挑戰，但仍努力在中國推進。 CAICT表示，中國法律仍未對數據所有權和相關權利做出明確定義，這使得業界難以形成共識。在中國創建數據市場還會碰上包括機密計算等必較技術，拉高採用成本。