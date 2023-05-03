青少年採極端手段解壓力暴增4倍！　學校、社會如何接住青少年心理健康？

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從醫療到學校 守護心理健康心理健康司陳亮妤司長表示，維護國人心理健康是政府的重要政策，需要投入更多資源並提升相關從業人員之待遇，以吸引更多照護人才投入維護國人之心理健康。
中山醫學大學黃建寧校長指出，不僅在醫院的醫療現場經由醫師及臨床心理師等醫事人員診察、治療與維護患者的心理健康；也透過學校心理系與臨床心理學研究所培育心理健康人才。
55歲以上憂鬱症比例高達5.2% 僅20%服用抗憂鬱藥物治療此外，中山醫學大學心理學系主任何應瑞教授指出，在一項超過5,000名受試者的調查發現，年紀超過55歲的台灣人，罹患輕度或重度憂鬱症的比例高達5.2%，這些患者通常合併出現各種身體的疼痛、認知障礙、睡眠不佳、欠缺社會支持、家庭負擔沉重、健康惡化及親屬與人際關係緊張等等。
更值得注意的是，這些個案中，僅有20%有服用抗憂鬱藥物治療。換言之，這些患者承受很多社會、家庭與人際關係的壓力，但是僅有少數人有進入醫療體系接受治療，這些個案非常要臨床心理師的協助。
加速培育臨床心理師 維護心理健康台中市衛生局心理健康科黃敏惠科長指出，台中市政府建立社會安全網，結合衛生局、教育局與社會局，全方位照顧各行各業與各年齡層市民的心理健康。黃科長指出，以台中市現在的心理治療所執業心理師人數280餘人，嚴重不足，需要學界更加速培育臨床心理師。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57651
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