G7峰會聯合聲明　擬首度要求中國採取負責任行動

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俄羅斯持續侵略烏克蘭也是這次七大工業國集團（G7）峰會的主要主題，共同聲明中將提出「盡可能用最強烈的用詞譴責侵略戰爭」。
作為中國「負責任的行動」，聯合聲明將籲請中國遵守「不藉由武力改變現狀」及「不施加經濟威嚇」的國際法或國際規範。
顧及不透明的軍事力量強化、經濟安保及對發展中國家的「債務陷阱」等問題，希望促使中國展現大國應有的行為舉止。
這將是G7峰會首次直接呼籲中國採取負責任行動。繼4月G7外長會議聲明後，也在高層級的領袖間進行確認有助提升實際效益。
預料這次聯合聲明中將制訂跟中國有關的獨立項目，並指出問題點；2022年德國峰會的聲明並沒有針對中國制訂獨立項目。
這次G7峰會聯合聲明也在檢討寫入「坦率地參與中國」及「直接表明G7憂慮的重要性」。
在G7峰會討論時，「印度太平洋」將作為個別議題來商議對中問題。聯合聲明中也可望強調「自由且開放的印度太平洋」重要性，並載明「強化G7參與」。
除了聯合聲明外，廣島G7峰會也預定提出特別針對核裁軍及核不擴散的「廣島宣言」。此外，峰會也將檢討針對強化半導體等重要物質供應鏈，及向新興國家與發展中國家採購食物能源等發布文件。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1120503