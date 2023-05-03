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塞爾維亞驚傳校園槍擊案！至少造成9死　開槍的14歲男學生被捕

▲塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）3日驚傳校園大規模槍擊案，一位14歲的男學生，在校內開槍掃射，造成至少8位學生、1位保全喪命。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）3日驚傳校園大規模槍擊案，一位14歲的男學生，在校內開槍掃射，造成至少8位學生、1位保全喪命。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）驚傳校園大規模槍擊案！一位14歲的男學生，3日早上在校內持槍朝學生、教師、保全射擊，造成至少9人死亡，其中有8位是學生，1位是保全。目前開槍的14歲少年已被警方逮捕，不過犯案動機仍有待釐清。

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綜合外媒報導，這起槍擊案發生在3日早上當地時間8點40分左右，男學生先是朝老師開槍，隨後在教室內隨機掃射，過程中保全試圖上前阻止，結果也被男學生射擊，最終造成9人死亡，包括8位學生與1位保全。另外還有7人受傷住院，包括6位學生與最先被開槍的那位老師。

當地警方表示，男學生的槍是他父親所持有，但為何要朝師生開槍，還要進一步調查釐清。目前老師還在住院，尚未度過危險期，仍在全力搶救，無法說明案情。

據倖存同班同學的家長表示，該位男學生成績不錯，平常很安靜，最近才轉班加入，對他的印象是一位好學生，不知道為什麼會發生這種事。

塞爾維亞實施嚴格的槍枝管制法，因此校園大規模槍擊案件相當罕見。但是塞爾維亞的槍枝持有率在歐洲名列前茅，主要是因為自1990年代的戰亂及動盪之後，西巴爾幹半島就充斥大量非法槍械。據估計，在2019年時，塞爾維亞每100人就擁有39.1支槍，雖然當局曾多次實施「特赦令」，讓擁槍民眾主動上繳槍枝，但成果似乎有限。

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