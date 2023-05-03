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整合公私部門打詐　查緝詐欺及資通犯罪督導中心今揭牌

▲查緝詐欺及資通犯罪督導中心揭牌（圖／法務部提供）
▲查緝詐欺及資通犯罪督導中心揭牌（圖／法務部提供）

記者潘千詩／台北報導

政府打詐，行政院明天將提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，高檢署也成立「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」，今（3）日下午在高檢署第三辦公室舉辦「查緝詐欺及資通犯罪督導中心揭牌典禮」。法務部長蔡清祥致詞表示，該督導中心就是要深化檢警調執法單位、行政單位、民間業者、電信業者通力合作打詐。

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蔡清祥表示，詐騙犯罪猖獗，對人民財產造成很大損失，對檢察機關來講，也因案件量暴增，檢察官的壓力也非常沈重，法務部除了跟人事總處要求增加檢察機關的人力外，也努力、主動提出《刑法》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》的修法，如果順利的話，這個會期能夠通過，對於所有司法機關非常有幫助，可有效打擊詐騙犯罪。

蔡清祥說，法務部是國家打詐隊的一員，負責後端懲詐工作，法務部會督導高檢署秉持檢肅暴力幫派、截斷不法金流、嚴懲詐欺集團這三個目標來統合所有檢警調執法單位共同努力打詐。

行政院長陳建仁也在揭牌典禮中，嘉勉打詐有亮眼表現的檢察官，包括：中檢張時嘉、張富鈞、苗檢張智玲、士檢主任曾揚嶺及江玟萱、北檢張雯芳、黃則儒、陳玟瑾、新北檢黃佳彥、雲林地檢黃薇潔等人。

▲行政院長陳建仁嘉勉打詐有功的檢察官（圖／記者潘千詩攝，2023.05.03）
▲行政院長陳建仁嘉勉打詐有功的檢察官（圖／記者潘千詩攝，2023.05.03）
陳建仁也表示，綱領1.5將於明天的院會中提出，由增修法律及加強來源端技術防堵，強化及精進打詐力度，並提出「三減策略」，即「減少接觸」、「減少誤信」及「減少損害」的方向，全面遏阻電信網路詐欺犯罪；期許高檢署的督導中心能發揮「懲詐工作溯源斷根的指揮中心」、「公私部門共同打詐的合作平台」以及「因應新興科技及詐騙型態的智庫」等三大功能，貫徹「綱領1.5版」的懲詐作為，達到使民眾有感的減害目標。

高檢署表示，查緝詐欺及資通犯罪督導中心成立，揭示打擊電信網路詐欺犯罪來到新的里程碑，將秉持行政院綱領1.5版之指導方針，積極強力有效查緝詐欺犯罪，並結合「識詐」、「堵詐」及「阻詐」之相關策略，使「後端查緝」及「前端阻卻」全面發揮效用，帶給社會純靜的生活空間。       

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