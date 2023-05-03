整合公私部門打詐　查緝詐欺及資通犯罪督導中心今揭牌

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蔡清祥說，法務部是國家打詐隊的一員，負責後端懲詐工作，法務部會督導高檢署秉持檢肅暴力幫派、截斷不法金流、嚴懲詐欺集團這三個目標來統合所有檢警調執法單位共同努力打詐。
行政院長陳建仁也在揭牌典禮中，嘉勉打詐有亮眼表現的檢察官，包括：中檢張時嘉、張富鈞、苗檢張智玲、士檢主任曾揚嶺及江玟萱、北檢張雯芳、黃則儒、陳玟瑾、新北檢黃佳彥、雲林地檢黃薇潔等人。
陳建仁也表示，綱領1.5將於明天的院會中提出，由增修法律及加強來源端技術防堵，強化及精進打詐力度，並提出「三減策略」，即「減少接觸」、「減少誤信」及「減少損害」的方向，全面遏阻電信網路詐欺犯罪；期許高檢署的督導中心能發揮「懲詐工作溯源斷根的指揮中心」、「公私部門共同打詐的合作平台」以及「因應新興科技及詐騙型態的智庫」等三大功能，貫徹「綱領1.5版」的懲詐作為，達到使民眾有感的減害目標。
高檢署表示，查緝詐欺及資通犯罪督導中心成立，揭示打擊電信網路詐欺犯罪來到新的里程碑，將秉持行政院綱領1.5版之指導方針，積極強力有效查緝詐欺犯罪，並結合「識詐」、「堵詐」及「阻詐」之相關策略，使「後端查緝」及「前端阻卻」全面發揮效用，帶給社會純靜的生活空間。