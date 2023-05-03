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不准棄養我！狗狗「跨越64公里」跑回舊家　領養人嚇壞：幸好平安

▲狗狗不相信自己被前主人遺棄在收容所，儘管有了新的領養人，牠還是花費一個月徒步回舊家。（圖／Lost Paws NI 臉書）
▲狗狗不相信自己被前主人遺棄在收容所，儘管有了新的領養人，牠還是花費一個月徒步回舊家。（圖／Lost Paws NI 臉書）

記者李惠婷/綜合報導

狗狗還來不及反應啊！由於前飼主無法繼續飼養，英國北愛爾蘭一隻黃金獵犬「Cooper」被送到收容所，幸運的是不久後便被新主人看中，收養回家，可Cooper似乎還無法接受自己被棄養的事實，竟在到達新家不到一小時內逃脫，花費約一個月的時間走回以前主人所居住的小鎮，路程長達有40英里左右（約64公里）。

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綜外媒報導，Cooper的新飼主原先便飼有一隻黃金獵犬「Molly」，可帶回家後是第一次同時帶兩隻大狗散步，手忙腳亂之下Cooper逃脫成功，他還原當時經過「牠跳過Molly的身體，推開僅有一點縫隙的車門後從我身邊跑掉，我試著在後面追，可牠一瞬間就消失不見了」。

▲Cooper到達新家不到一小時變掙脫逃跑。（圖／Lost Paws NI 臉書）
▲Cooper到達新家不到一小時變掙脫逃跑。（圖／Lost Paws NI 臉書）
在走失寵物協尋機構Lost Paws NI發文協尋及新主人四處詢問之下，他們終於在多位目擊到Cooper的民眾口中掌握到行蹤，於是緊急前往。新主人這才知道，Cooper在過去失蹤的25天裡，一路從新家蒂龍郡鄧甘嫩鎮（Dungannon）奔回位在倫敦德里郡小鎮托伯莫爾（Tobermore）的舊家，似乎是想回去探望舊主人。

經過這幾天的折騰，Cooper變的又瘦又髒，新主人相當心疼，趕緊將牠帶回洗澡和餵食，並感謝眾人的幫助「牠現在真的回家了，我已經增加防護措置，避免牠再次掙脫、走失，這趟旅程中牠一定經歷了很多」。

▲Cooper如今在新家非常安好，這是與Molly一同躺沙發的照片。（圖／Lost Paws NI 臉書）
▲Cooper如今在新家非常安好，這是與Molly一同躺沙發的照片。（圖／Lost Paws NI 臉書）
由於該事件在網上廣為傳播，不少人認為Cooper會逃跑肯定是新主人照顧不周，並留下許多指責言論。對此，Lost Paws NI在臉書指出「Cooper的新主人是我見過最盡責的飼主之一，他在Cooper失蹤期間從未懈怠、從未停止徵求意見，並且在每次搜尋行動中把Cooper的碗裝滿食物」，接著補充如今Cooper在新家非常安好，眾人不必擔心。

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