名家論壇》錢震宇／郭台銘不是韓國瑜

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綠營操作「韓國瑜2.0」意圖很明顯，就是要讓大家對郭台銘扣上亂講的印象，是無知而讓人笑話的。無獨有偶，侯友宜日前提出「杯水論」，說中華民國是「杯子」，台灣是「水」，也被綠營批評是「韓國瑜2.0」，如果侯市長不做補充，試圖扭轉強加在其身上的刻板，之後的大選恐將一路背負著這稱號。
民進黨執政無能，打選戰是一流。先後把侯跟郭打成「韓國瑜2.0」，綠營民代先發動，就看到綠營側翼跟上，然後特定媒體列出郭台銘十大驚人話語，羅列內容，四處轉傳，最主要的對手賴清德一句話都沒說。這段時間，正好是國民黨內徵召空窗期，藍營不知道誰出線，也不知道該不該幫忙辯護，變成綠一面倒打藍。
至於韓國瑜，此次表明了要當啦啦隊，卻還是被綠營攪入其中。但韓國瑜知道，多說只會頻添困擾，所以面對郭台銘的道歉，他在臉書上留下「來者可追，奮鬥團結，記取教訓，共創勝利，凝聚最大力量，下架貪腐集團」，希望2020的事就此翻篇，某種程度上也克制不理性的韓粉，避免刻意操作。更重要的意義在於，不要跳入綠營設下的陷阱。
郭台銘此時爭取國民黨內總統提名，不管韓粉、侯粉還是誰的粉都要拉攏，這是對的。拋出包括核電議題、兩岸戰爭、政府經營效率等問題，也是關鍵，只不過現在只是郭一人講，尚未形成共識，更遑論成為藍營2024的大選政見，綠營實在是打太早了。何況，從郭提出的內容看來，血肉其實都有，只差在包裝跟形塑，一旦真正落實，其實招招直攻民進黨核心。
國民黨若整合成功，2024勝選機率確實大增。從這次郭侯相爭，彼此未出惡言，面對綠營離間，各自支持者都耐住不動，郭侯爭而不破看來，其實藍營對最後整合出一組人馬還是有一絲希望的。假設最後提名其中一人，而未被提名者能夠支持，真心扶持，郭侯韓全都站在一起，大勢一起，到時候藍白合不合，也許就不是柯文哲一人說得算了。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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