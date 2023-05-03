員工僅剩1000人？傳馬斯克接管推特後 為省開銷大砍90%人力
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克在去年收購推特後，便展開了大規模裁員。如今有消息人士指出，在馬斯克入主推特後約莫半年的時間以來，已經有將近90%員工遭裁撤，目前推特只剩下約1000名全職員工。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《商業內幕》等外媒報導，2名消息人士指出，馬斯克在接手推特後約6個月，已經裁員將近90%員工。自從馬斯克在去年秋天以440億美元收購推特後，隨即大刀闊斧進行裁員，很快地砍掉70%以上的人力。馬斯克幾週前曾表示，推特目前仍有1500名員工，但沒有詳細說明合約員工是否包含在裡面。
馬斯克接管之前，推特約有7500名員工。其中1名消息人士稱，推特實際的員工人數比起馬斯克所說的少了許多，在排除掉合約員工之後，只剩下將近1000名全職員工，意味著馬斯克入主推特後，已經裁掉將近90%推特員工。
除了裁員之外，馬斯克也從多方面消減支出，大幅減少員工福利與特權，包括健康津貼、家庭互聯網和 WiFi 費用、以及日託費用等項目均遭取消。根據其內部文件，馬斯克近日將公司提供的帶薪育兒假從20週減少到僅剩14天。
關於裁員人數的消息推特並未回應評論請求。不過推特上次出現員工人數稀少的狀況，可以追溯到2011年，當年1月只有400名員工，2年後才在IPO上市。