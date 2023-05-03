全大運／全國紀錄保持人郭冠廷再摘金　瞄準巴黎奧運

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭冠廷表示，自己準備充足，面對比賽有一定信心，但結果離自己的標準還有差距，所幸至少有維持一定狀態。練習時曾打過589分的他，日前去埃及參加世界盃，打出了578分的表現，但最終只排在二十多名，他說：「這樣的成績雖然達到出國比賽標準，但在國際上競爭力還是偏低，平均應該要有580分以上。」
「不論在大大小小比賽都會緊張。」結束全大運賽事，郭冠廷準備到亞塞拜然參加世界錦標賽，隨後也會參加亞洲錦標賽，希望爭取2024巴黎奧運參賽席位。現在他也正在亞運國手資格決選階段，也期待自己能達標，「我對自己要求很高，信心程度相對比較低，所以目前準備的信心程度大概只有6成，在及格邊緣而已。」雖然如此，不過郭冠廷並不會因為這些心理狀態影響比賽，他說：「一定會緊張，但緊張感大小能不能應付比賽要看訓練強度，我認為我的訓練、比賽經驗足夠，我在比賽時也會用盡辦法讓自己沈澱。」
而中原大學大一的黃智愷從國中開始接觸射擊，現在是第7年，他笑說：「之前在新竹的國中，剛好學校要辦校隊，我覺得很酷所以就去試試看。」黃智愷表示，自己成績在高一、高二是巔峰期，但高三開始有些低潮，上大學之後重新調整狀態，日前也在青年盃拿獎牌，「教練有針對個人給我訓練課表，我就跟著教練步調走，雖然還是有些地方沒有發揮很好。」黃智愷的好成績也吸引其他選手級教練注意。
「最重要的就是穩定」從資格賽第6名，黃智愷在決賽一舉逆轉局勢，順利拿下銅牌，他認為預賽只要達到前8就達成任務，決賽就是重新開始，所以不管預賽發揮好壞，決賽就要重新調整，「今天感覺不是很好，但還是進入8強，我盡力修正問題，努力發揮好，至於最後的名次就不要在意。」黃智愷認為，射擊選手最重要的就是穩定，「要把練習的東西穩定發揮，連續高分時要穩定表現，不好時也要即時調整。」