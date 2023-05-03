NBA季後賽／慘！Chris Paul傷勢出爐　短時間恐難痊癒

全大運／全國紀錄保持人郭冠廷再摘金　瞄準巴黎奧運

▲國體大郭冠廷射下金牌。官方提供
▲國體大郭冠廷射下金牌。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

112年全國大專校院運動會由中原大學承辦。中原大學選手黃智愷，今天在射擊賽事公開男生組10公尺空氣手槍資格賽以560分進入決賽，在決賽以239.5分摘銅，是東道主中原大學在本屆全大運奪牌第一人，分數跟決賽第二名的金門大學周相緯只差0.2分，而周相緯與國體大郭冠廷在金牌戰交手，最後由郭冠廷以16比10，勇奪金牌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣郭冠廷資格賽打出576高分，雖然沒有突破自己的586分全國紀錄及578分大會紀錄，但仍舊以第一名之姿闖進決賽，並在決賽打出241.9，最終在金牌戰擊敗周相緯奪金。

郭冠廷表示，自己準備充足，面對比賽有一定信心，但結果離自己的標準還有差距，所幸至少有維持一定狀態。練習時曾打過589分的他，日前去埃及參加世界盃，打出了578分的表現，但最終只排在二十多名，他說：「這樣的成績雖然達到出國比賽標準，但在國際上競爭力還是偏低，平均應該要有580分以上。」

「不論在大大小小比賽都會緊張。」結束全大運賽事，郭冠廷準備到亞塞拜然參加世界錦標賽，隨後也會參加亞洲錦標賽，希望爭取2024巴黎奧運參賽席位。現在他也正在亞運國手資格決選階段，也期待自己能達標，「我對自己要求很高，信心程度相對比較低，所以目前準備的信心程度大概只有6成，在及格邊緣而已。」雖然如此，不過郭冠廷並不會因為這些心理狀態影響比賽，他說：「一定會緊張，但緊張感大小能不能應付比賽要看訓練強度，我認為我的訓練、比賽經驗足夠，我在比賽時也會用盡辦法讓自己沈澱。」

而中原大學大一的黃智愷從國中開始接觸射擊，現在是第7年，他笑說：「之前在新竹的國中，剛好學校要辦校隊，我覺得很酷所以就去試試看。」黃智愷表示，自己成績在高一、高二是巔峰期，但高三開始有些低潮，上大學之後重新調整狀態，日前也在青年盃拿獎牌，「教練有針對個人給我訓練課表，我就跟著教練步調走，雖然還是有些地方沒有發揮很好。」黃智愷的好成績也吸引其他選手級教練注意。

「最重要的就是穩定」從資格賽第6名，黃智愷在決賽一舉逆轉局勢，順利拿下銅牌，他認為預賽只要達到前8就達成任務，決賽就是重新開始，所以不管預賽發揮好壞，決賽就要重新調整，「今天感覺不是很好，但還是進入8強，我盡力修正問題，努力發揮好，至於最後的名次就不要在意。」黃智愷認為，射擊選手最重要的就是穩定，「要把練習的東西穩定發揮，連續高分時要穩定表現，不好時也要即時調整。」

全大運／「臺灣最強」吳東霖跨海加持　彰師大男團盼突破台體障礙

全大運／曼谷返台一天就出賽　李昱諄備戰雙打努力配合鄭怡靜

96自由車聯賽決戰塔塔加　李廷威奪冠穿橘衫、戰局大洗牌

羽球／好威！戴資穎直落二擊敗安洗瑩封后　笑納亞錦賽第三冠　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀