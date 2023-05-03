柯文哲驚句「起薪低科系要收掉」 吳欣岱嗆：都去唸醫學系好了！
台灣民眾黨主席柯文哲昨日出席《NOWnews今日新聞》與政大學生會合辦的四大政黨論壇活動，語出驚人稱低薪是教育問題，坦言平均起薪低的科系一定要收掉，該縮編的系一定要縮編。對此台灣基進北市黨部主委吳欣岱今（3）日於臉書上認為，一個科系畢業的薪水低，應去思考其產業發展是否過於單一、學生畢業出路受限與勞資結構是否封閉僵化，更反嗆柯文哲，要薪水低就縮編的話，「那大家都去唸醫學系就好了！」
記者陳威叡／台北報導
柯文哲語出驚人稱「平均起薪低的科系一定要收掉，該縮編的系一定要縮編」，對此吳欣岱表示，難怪柯文哲在衛福部增設醫學系，引起許多醫師團體反彈的時候一句話都沒講，原來是因為高薪的科系才叫有價值。
吳欣岱表示，柯文哲被學生問到如何改善低薪問題，竟回答「低薪是教育出問題」，認為有些系教出來的學生沒價值，如果某個系的畢業生平均起薪太低，就代表那個系要縮編。
吳欣岱質疑，有時候真的覺得很奇怪，難道用錢就真的可以砸出一個政治明星，不管品格如何、能力如何，柯已經從政10年，對議題的研究都還停留在紅衛兵模式的鬥爭，凡事先嘴砲搏人眼球後，再罵罵執政黨，明明在社會上就是一個既得利益者的尖酸刻薄、性別歧視的老男醫樣板，卻能靠著不斷地在主流娛樂媒體的曝光塑造「和年輕人站在一起」形象。
吳欣岱痛批，不是憤世忌俗敢罵敢講就是跟年輕人站在一起，年輕的一代，需要的是在適性發展的同時也能保障最低限度的生活條件，一個科系畢業的薪水低，應該要去思考產業發展是否過於單一、學生畢業出路受限與勞資結構是否封閉僵化，若要薪水低就縮編的話，「那大家都去唸醫學系就好了！」