開啟偏鄉學童閱讀之窗 「夢想繪實現 」繪本募集啟動

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何正仁指出，台中市和平區為原住民自治區，面積大人口少，學童學習資源欠缺，因此在110年又發起「閱讀的力量‧從角落出發計畫」，結合21-22年度獅子會友會捐贈30萬元，協助和平區10所部落學校及閱讀驛站做泰雅傳統文化，母語技能學習，迴響熱絡。今年更進一步發起「夢想繪實現」繪本募集計畫，預計在年底前達成募書一萬本目標，分別捐贈和平區部落10所學校。
這項計畫獲得立委江啟臣、和平區公所吳萬福區長、中華郵政台中郵局及國際獅子會等超過20個單位響應。金鐘獎最佳主持人LuLu黃路梓茵，來自和平區松鶴部落，獲知能為家鄉孩子盡一份力，立即答應擔任代言人。另藝人黃子佼也以行動支持「夢想繪實現」活動，率先捐出畫家繪本15套，以及黃玉米閱讀過的繪本計40本，並呼籲請大家捐書響應「閱讀的力量，從角落出發」，支持「夢想繪實現」募書計畫。
「夢想繪實現」繪本募集活動，主要募集書況良好的繪本，募集站包括大和谷關閱讀驛站、大和屋崇德店、豐原客運總站，可以親送或郵寄。臺中市捐贈100本以上者，可聯繫協會由活動小組親自載書。中華郵政台中郵局響應本次活動，特別客製700張郵票，加碼送給捐書的民眾，鼓勵民眾踴躍捐書。夢想繪實現活動小組04-23728865 #26。大和谷關閱讀驛站洽 04-25951158。