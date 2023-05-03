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開啟偏鄉學童閱讀之窗 「夢想繪實現 」繪本募集啟動

▲臺灣大和志工社會關懷協會發起「夢想繪實現 」萬本繪本募集活動，由金鐘獎最佳主持人LULU黃路梓茵代言，（圖／協會提供）
▲臺灣大和志工社會關懷協會發起「夢想繪實現 」萬本繪本募集活動，由金鐘獎最佳主持人LULU黃路梓茵代言，（圖／協會提供）

記者金武鳯/報導

臺灣大和志工社會關懷協會為提升偏鄉學童閱讀資源，發起「夢想繪實現 」繪本募集活動，由金鐘獎最佳主持人LULU黃路梓茵代言，目標是年底前募集1萬本兒童繪本，贈送臺中市和平區內梨山國中小等十所部落學校，希望開啟偏鄉兒童閱讀之窗，愛上閱讀。

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台灣大和志工社會關懷協會理事長何正仁，一向關懷偏遠兒童閱讀資源，自2017年在2千公尺高的梨山組裝書櫃，與梨山賓館副總林閔政一起發起「山那邊夢想書房」，至今梨山書櫃藏書已超過10,000本。接著，2018年在豐原客運谷關站，又打造「大和谷關閱讀驛站」，目前藏書也有7000冊，提供旅客短暫停留及部落閱讀空間。

何正仁指出，台中市和平區為原住民自治區，面積大人口少，學童學習資源欠缺，因此在110年又發起「閱讀的力量‧從角落出發計畫」，結合21-22年度獅子會友會捐贈30萬元，協助和平區10所部落學校及閱讀驛站做泰雅傳統文化，母語技能學習，迴響熱絡。今年更進一步發起「夢想繪實現」繪本募集計畫，預計在年底前達成募書一萬本目標，分別捐贈和平區部落10所學校。

▲臺灣大和志工社會關懷協會發起「夢想繪實現 」萬本繪本募集活動，由金鐘獎最佳主持人LULU黃路梓茵代言，（圖／協會提供）
▲臺灣大和志工社會關懷協會發起「夢想繪實現 」萬本繪本募集活動，由金鐘獎最佳主持人LULU黃路梓茵代言，（圖／協會提供）
這項計畫獲得立委江啟臣、和平區公所吳萬福區長、中華郵政台中郵局及國際獅子會等超過20個單位響應。金鐘獎最佳主持人LuLu黃路梓茵，來自和平區松鶴部落，獲知能為家鄉孩子盡一份力，立即答應擔任代言人。另藝人黃子佼也以行動支持「夢想繪實現」活動，率先捐出畫家繪本15套，以及黃玉米閱讀過的繪本計40本，並呼籲請大家捐書響應「閱讀的力量，從角落出發」，支持「夢想繪實現」募書計畫。

「夢想繪實現」繪本募集活動，主要募集書況良好的繪本，募集站包括大和谷關閱讀驛站、大和屋崇德店、豐原客運總站，可以親送或郵寄。臺中市捐贈100本以上者，可聯繫協會由活動小組親自載書。中華郵政台中郵局響應本次活動，特別客製700張郵票，加碼送給捐書的民眾，鼓勵民眾踴躍捐書。夢想繪實現活動小組04-23728865 #26。大和谷關閱讀驛站洽 04-25951158。

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