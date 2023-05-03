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共創扣件產業智慧淨零　金屬中心偕國際大廠簽署MOU

▲金屬中心偕國際大廠簽署「扣件智慧設計平台」、「扣件雲3.0」合作意向書。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.03）
▲金屬中心偕國際大廠簽署「扣件智慧設計平台」、「扣件雲3.0」合作意向書。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.03）

記者陳美嘉／高雄報導

2023台灣國際扣件展今(3)日在高雄展覽館登場。金屬中心5/3-5/5於展覽中設置「扣件低碳智慧主題館」，在經濟部技術處科專資源支持下，針對扣件智慧化展示11項關鍵技術。金屬中心亦於展會中舉辦扣件低碳智慧轉型簽署儀式，現場與台灣歐特克、衛武資訊，以及思愛普軟體系統、中華系整分別簽署「扣件智慧設計平台」、「扣件雲3.0 | CBAM企業碳管理平台服務」合作意向書，邀請高雄市副市長羅達生見證，推動產業智慧轉型。

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全球疫後經濟正緩步復甦，去年受到烏俄戰爭、通膨及去庫存的影響，歐盟碳邊境調整機制(CBAM)更在今年十月即將上路，都對扣件產業帶來不小的衝擊。臺灣全民防疫有成，產業韌性足夠，扣件產業依舊在國際上繳出漂亮的成績單，出口穩坐全球第三，2022年扣件產值達2,026億元新台幣，較2021年同期成長21.7%，表現不俗。

▲金屬中心於台灣國際扣件展中設置「扣件低碳智慧主題館」。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.03）
▲金屬中心於台灣國際扣件展中設置「扣件低碳智慧主題館」。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.03）
金屬中心代執行長林志隆表示，經濟部技術處積極投入科專資源補助法人研發機械雲平台，從2021年統計至今，平台技術合作逾20家扣件業者，透過科專成果提升國內扣件產業智慧製造能力，帶動廠商往航太、醫療、車用等高值化市場邁進，衍生產值超過2億元。本次由金屬中心、台灣歐特克、衛武資訊三方就扣件智慧設計平台服務的開發意向，更加顯現技術分工是共創產業服務的關鍵。

高雄市副市長羅達生表示，扣件是工業之米、台灣之光，台灣扣件產業在全球扮演重要角色，高雄扣件業者有900多家，佔全台3成，產值則超過5成，從論斤賣轉型論顆賣的高值化產品，是大家共同努力的成果。目前導入資通訊科技是全球產業趨勢，因應全球淨零碳排趨勢藉由今日合作意向書的簽署，扣件雲將推出3.0版，期透過今日產研合作發展更多碳管理及碳中和、負碳技術應用，將歐盟碳邊境調整機制（CBAM）轉為淨零商機，創造更多附加價值。

此次主題館展出11項扣件產業智慧與低碳轉型關鍵技術與軟體加值成果，包括可解決扣件與模具設計問題的「模具數位化製程設計模組」、替代老師傅手法的「智慧扣件調模技術」開發等。林志隆指出，金屬中心在扣件業一直扮演技術發展與推進的重要角色，未來，將肩負起推動產業共創服務，及促動研發智慧製造軟硬技術整合的重任，成為提供產業客製化綠色智造解決方案的最佳夥伴。

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