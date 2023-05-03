浪貓狂餵3年「還只能當個碗」！她手握飼料超委屈：啥時跟我回家
這比追女生困難多了！三年前開始，楊小姐偶然發現住家樓下的車庫有隻虎斑母浪貓，雖然不親近人，可每每看見自己經過就會發出巨大的喵叫聲，此舉一下攻破她的心房，開始以「成功收養牠」為目標，每天帶著飼料及零食探訪，更為其取名「胖胖」。一晃眼三年過去，楊小姐的目標卻始終沒有達成，不僅少有機會能觸碰胖胖，甚至還將牠的嘴給養刁，這令她無奈大喊：「難道我只能當個碗嗎？」
記者李惠婷/綜合報導
楊小姐回憶，當時自己為了擄獲胖胖的芳心，在購買「貢品」前還向有養貓的哥哥做功課，發誓要買到貓咪愛吃且健康的食物，隔天便開始日復一日的餵食行程。不過要親近像胖胖這般戒心強的美少女可不容易，那時只要伸出裝有食物的手，牠會立刻將食物撥到地上，接著再次撥到離人類更遠的地方，這才安下心一顆一顆慢慢吃。這樣的狀況持續一年，後來胖胖終於習慣她的存在，願意直接在手中進食，這也是她成功從「餵食器」進化成「碗」的重要突破日。
為了能討這位「美少女」的歡心，楊小姐購入各式寵物零食，包含Party Mix貓脆餅的每種口味、Temptations鮭魚口味、汪喵星球的天然原肉零食系列。不知是不是她的追求「花招太多」，身為浪貓的胖胖開始挑剔了，竟對一款比較平價的飼料嗤之以鼻，每次餵食這款就會默默走開，而在吃汪喵星球天然原肉系列的零食時，也明顯更喜歡雞肉口味，會在她還沒反應的時候直接搶走，並叼回車子底下慢慢舔軟、慢慢吃掉。
目前餵養已有三年，楊小姐與胖胖的關係仍是「友達以上，戀人未滿」，若她餵食時不安分地伸出手觸摸胖胖，牠就會在被接觸到的0.000001秒炸毛彈開，且會賭氣一個禮拜；而當她安分守己當個「碗」時，胖胖則會「遠距離式撒嬌」，對著楊小姐又是翻肚、又是蹭蹭，但她一靠近又立刻生氣。
因為不想強求胖胖，楊小姐表示這場「追求戰」會持續打下去，並頗有信心地宣告：「牠曾經跟著我走上二樓了！」不過楊小姐家位處四樓，不知要過幾年胖胖才會願意再多走一層樓，她笑說「希望有朝一日能做個電梯，增加胖胖跟我回家的機會！」
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