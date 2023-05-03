T1／外籍裁判季後賽判罰遭質疑　聯盟秘書長張樹人做出回應

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對此聯盟祕書長張樹人表示，其實賽後聯盟都有去和該場比賽的裁判去進行溝通，同時也都保有賽後申訴的管道，每周都會開重大決策委員會；但也明白聯盟在季後賽中渴望求勝，因此比較急切一些。
「我同意布拉和阿修羅的回合，都有不一定要被吹技術犯規的空間在，可是整場比賽他們都有一些言語上的抗議和碎念，而裁判已經有給過警告了，才會在那個當下那樣吹，所以可能要看整場比賽，而非單一回合。」張樹人也示，裁判告訴自己如果當下不那麼吹，擔心後續比賽可能控制不住，那是當值裁判需要去考慮的。
同時聯盟之所以會請外籍裁判，主要是出於公平考量，不希望各隊對於裁判可能偏袒哪一隊而存所疑慮，也表明接下來的季後賽還是會維持一樣的裁判安排，「不一定2人都會出賽，也有可能是2個本土、配一個外籍裁判也有可能，會用最好的陣容來吹季後賽的比賽，主裁判一定是台灣籍的。」
而關於裁判吹罰尺度上，獵鷹也提出該場比賽尺度吹罰不一、外籍裁判對於規則不夠熟悉等質疑，而對此聯盟則表示，所以裁判都是一時之選，本土裁判能在季後賽吹罰的，都是季賽記點相對更少的；而外籍裁判也都是該國最出色的幾位，甚至有一人還要去吹世界盃。
「要重申聯盟沒有認為外籍裁判比國內裁判更好，台灣也有很多好的裁判，只是說請他們來是為了讓各隊相信他們是不會被操控的、沒有偏頗的立場，是按照國際賽的標準來吹。」張樹人坦承，這次的風波中，可能有些方面沒有和獵鷹做好溝通，也是聯盟要檢討的地方。