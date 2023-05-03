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孫安佐女友IG突喊「現在自己過得很好」疑4年情變？狄鶯回應了

▲孫安佐（左）的女友阿乃（右）IG上開放問答，並強調「我現在自己過得很好！」被外界質疑4年情變，對此，狄鶯也回應了。（圖／翻攝自孫安佐、麻姬兔IG）
▲孫安佐（左）的女友阿乃（右）IG上開放問答，並強調「我現在自己過得很好！」被外界質疑4年情變，對此，狄鶯也回應了。（圖／翻攝自孫安佐、麻姬兔IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

藝人孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐與正妹女友麻姬兔（阿乃）交往4年多，女方還得到狄鶯的認可，更稱是她的「媳婦」，不過今（3）日阿乃在IG上開放粉絲問答時卻強調，「私人感情問題不回覆，謝謝大家關心，我現在自己過得很好！」讓外界質疑是否發生情變，對此，狄鶯也回應了。

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阿乃今日突然在IG限時動態上開放問答與粉絲作互動，不過，她卻在一開頭就強調：「私人感情問題不回覆，謝謝大家關心，我現在自己過得很好！」被外界質疑與孫安佐戀情變調，但她依舊大方回答其他所有問題，展現非常親民的一面。

▲孫安佐日前特別感謝女友陪他比賽，更大方公開女友的IG帳號。（圖／翻攝自孫安佐IG）
▲孫安佐（左）和女友（右）雖然低調，但感情非常好，就連狄鶯都很滿意，還稱她是「媳婦」。（圖／翻攝自孫安佐IG）
對此，孫安佐媽媽狄鶯則向《NOWnews今日新聞》回應：「小孩的事情我不清楚，不管如何，我都抱持著祝福的心情。」至於孫安佐與阿乃，兩人都尚未對此事說明，對感情生活相當低調。

事實上，孫安佐的女友阿乃，讓狄鶯滿意到直接喊「媳婦」，孫鵬也說和兒子、女友相處得不錯：「他們3個常常吃飯，我比較忙，偶爾回日本辦事。」並透露狄鶯最滿意兒子女友隨和，笑說：「相處不好的話，可憐的是孫安佐先生。」至於是否會結婚？孫鵬則說，「我是對緣分比較保守，畢竟小孩子的選擇不是父母可以決定。」


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