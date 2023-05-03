孫安佐女友IG突喊「現在自己過得很好」疑4年情變？狄鶯回應了
藝人孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐與正妹女友麻姬兔（阿乃）交往4年多，女方還得到狄鶯的認可，更稱是她的「媳婦」，不過今（3）日阿乃在IG上開放粉絲問答時卻強調，「私人感情問題不回覆，謝謝大家關心，我現在自己過得很好！」讓外界質疑是否發生情變，對此，狄鶯也回應了。
記者詹鎰睿/綜合報導
阿乃今日突然在IG限時動態上開放問答與粉絲作互動，不過，她卻在一開頭就強調：「私人感情問題不回覆，謝謝大家關心，我現在自己過得很好！」被外界質疑與孫安佐戀情變調，但她依舊大方回答其他所有問題，展現非常親民的一面。
對此，孫安佐媽媽狄鶯則向《NOWnews今日新聞》回應：「小孩的事情我不清楚，不管如何，我都抱持著祝福的心情。」至於孫安佐與阿乃，兩人都尚未對此事說明，對感情生活相當低調。
事實上，孫安佐的女友阿乃，讓狄鶯滿意到直接喊「媳婦」，孫鵬也說和兒子、女友相處得不錯：「他們3個常常吃飯，我比較忙，偶爾回日本辦事。」並透露狄鶯最滿意兒子女友隨和，笑說：「相處不好的話，可憐的是孫安佐先生。」至於是否會結婚？孫鵬則說，「我是對緣分比較保守，畢竟小孩子的選擇不是父母可以決定。」