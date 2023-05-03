美國經濟現警訊？汽油需求降低　今年旅遊旺季恐不旺

受到全球經濟蕭條影響，能源市場價格波動大，美國經濟開始出現警訊，近幾個月來貨運市況轉冷，柴油的需求跟著銳減。在通貨膨脹等因素下，許多人消費力道漸弱，另為降低汽油花費，今年美國可能會出現旅遊旺季不旺的情況。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，S&PGlobal Commodity Insights統計政府資料後發現，貿易降溫的衝擊逐漸發酵，今年Q1期間，蒸留游（包含柴油）的需求年減6%，主要原因是受到貨運公司營運業務衰退，導致需求減少。美國運輸和物流巨擘JB Hunt執行長Shelley Simpson更直言，「我們已經陷入貨運衰退(freight recession)。」
與此同時，用來觀察消費者出遊狀況的對汽油消耗量僅較去年同期減少2%，動能也逐漸開始趨緩。根據研究機構Opis指出，截至4月22日以前，汽油消耗量較去年同期減少3%，與2021相比減少6%，若與2019年疫情爆發前同一週相比，更大幅縮減了20%。
消費者荷包大幅縮水，生活經濟壓力升高，出門旅遊的意願也因此降低。根據RBC Capital Markets的「出門旅遊」（Get Out and Travel）指數顯示，美國旅館訂房、出租車預訂及火車運輸等數據都不如以往，2、3月的指標都跌破0，暗示美國人計畫減少今夏的旅遊支出、少用些汽油，出遊意願下滑，今年旅遊恐將旺季不旺。