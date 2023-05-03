Uber 「優步小黃」台中上線 五月限定期有優惠

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飛狗衛星車隊董事長陳寬宏說，看準民眾仰賴以 App、網路叫車趨勢，選擇與科技領導品牌 Uber 合作，讓想嘗試新科技的小黃駕駛，能放心地開通 Uber App 接受車隊的派遣，增加在路上的載客時間。
永保車隊董事長陳文錦也表示：車隊不再只是靠經驗與駕駛溝通，Uber 科技的後台數據能協助車隊優化管理效率，即時了解司機表現。車隊、駕駛透過平台一起把服務做到最好、 共同為計程車產業升級努力。
Uber 台灣總經理楊麗達表示， Uber App與大眾日常移動方式密不可分，平台的眾多功能協助他們在繁忙的生活型態中輕鬆掌握行程。疫情後民眾出國旅遊、商務洽公需求大增，以致合作車隊透過預約搭乘、機場接送行程等乘車趟次大幅提高，包括台北、桃園等地的優步小黃，乘車趟次也在今年第一季翻倍成長。隨著優步小黃在台中上線，希望帶給習慣小黃跳錶計價和現金支付的台中民眾，多一個乘車選項。
無論是 Uber App 使用者、或是習慣搭乘小黃的民眾，即日起在台中可以多了體驗「優步小黃」選擇。其特色是便捷又安全，包括大眾熟悉的在地跳錶計價，可以現金、信用卡、簽帳金融卡、Apple Pay、Google Pay等多元支付方式。此外還有全程GPS定位、行程分享、緊急聯絡人、110緊急援助等平台安全功能，讓乘客更能安心搭乘。
歡慶新城市上線，5月份每週二、四推出優步小黃優惠，輸入【24TAXIDAY】優惠序號，選擇「優步小黃」，即可於該限定期間享無限趟30元乘車優惠。