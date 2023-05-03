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「跳出格子吧！」奇美博物館全新特展6月開展 顛覆你的既定印象

▲奇美博物館產業類典藏1894年的哥倫比亞鎖臂式4號打字機（圖／奇美博物館提供）
▲奇美博物館產業類典藏1894年的哥倫比亞鎖臂式4號打字機（圖／奇美博物館提供）

記者林怡孜/台南報導

奇美博物館將於6月3日展出歷時2年策畫的「跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開」特展，這是來自於奇美集團創辦人許文龍期許自己不被人生框架侷限的處世名言：「人生如果被畫上格子，就只能寫字了。」。奇美博物館將公開未曾曝光的產業類機器收藏，結合國內外藝術家以機器、材料所打造的驚奇之作，展現天馬行空的創新精神。

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本展以3大重點串起「跳出格子」的完整概念，第一重點也是展覽的初始，分享許文龍年輕時雖為黑手，面對貧困出身與資源匱乏的戰亂環境，仍然不放棄夢想，口袋隨身常放一本詩集，以寬廣自由的意志勇闖人生，並實現蓋一座博物館的童年夢想。透過從未曝光的私密手稿、藝術創作、工廠設計圖、奇美早期產品等，帶領觀者認識不一樣的許文龍。


奇美博物館也首度公開深藏許久的產業機器，包括傳播技術重大發明、引領女性經濟獨立的「打字機」；扭轉衣服生產效率、帶來嶄新商業模式的「縫紉機」；快速量產、大幅提升零組件精密度的「車床」。本次共展出36件珍貴罕見，19與20世紀之交的產業機器，呼應著許文龍的工業技術背景。為了挖掘這些老機器背後的精采故事，奇美博物館首度與國立科學工藝博物館合作，進行機器文物的學術研究，民眾將可看見老機器迷人的風采。


除此之外，館方特別網羅來自英國、荷蘭、德國、日本、韓國、台灣6個國家、8位藝術家的奇想之作。英國藝術家詹姆斯．庫克以打字機鍵盤上的字母和符號拼湊出各種風景、建築或人物肖像。台灣DJ冠軍應奇軒透過縫紉機創造各種酷炫節奏，成為國際時尚大秀的最潮配樂。荷蘭藝術家塞巴斯蒂安．布拉伊科維奇讓傳統車床從嘈雜的生產線，跨界進入居家生活中，成為美學品味的展現。

▲日本的金魚繪師深堀隆介運用壓克力樹脂技術繪製出栩栩如生的金魚（圖／奇美博物館提供）
▲日本的金魚繪師深堀隆介運用壓克力樹脂技術繪製出栩栩如生的金魚（圖／奇美博物館提供）
還有日本的金魚繪師深堀隆介運用壓克力樹脂技術，繪製出栩栩如生的水中金魚；日本藝術家石川美奈子在透明的壓克力板上，創造多彩又饒富哲思的藝術創作；韓國藝術家朴勝模把剛硬冰冷的金屬化為纖纖絲線，纏繞出極端反差的柔美作品；臺灣藝術家廖建忠則是打破視覺的既定印象，讓沉重的瓦斯桶與小卡車，如同失去重力般飛躍靜止於空中……每一個超展開的藝術創作都刷新民眾的原本認知，充滿視覺張力與無限想像。


「跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開」內容集結了文物典藏、藝術作品、手稿、史料、影片等逾百件展品。奇美博物館邀你一起掙脫框架，展開一場充滿創新的顛覆之旅。每位參觀民眾都能得到啟發，相信自己也可以成為跳出格子的實踐者。

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