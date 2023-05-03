「跳出格子吧！」奇美博物館全新特展6月開展 顛覆你的既定印象

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本展以3大重點串起「跳出格子」的完整概念，第一重點也是展覽的初始，分享許文龍年輕時雖為黑手，面對貧困出身與資源匱乏的戰亂環境，仍然不放棄夢想，口袋隨身常放一本詩集，以寬廣自由的意志勇闖人生，並實現蓋一座博物館的童年夢想。透過從未曝光的私密手稿、藝術創作、工廠設計圖、奇美早期產品等，帶領觀者認識不一樣的許文龍。
奇美博物館也首度公開深藏許久的產業機器，包括傳播技術重大發明、引領女性經濟獨立的「打字機」；扭轉衣服生產效率、帶來嶄新商業模式的「縫紉機」；快速量產、大幅提升零組件精密度的「車床」。本次共展出36件珍貴罕見，19與20世紀之交的產業機器，呼應著許文龍的工業技術背景。為了挖掘這些老機器背後的精采故事，奇美博物館首度與國立科學工藝博物館合作，進行機器文物的學術研究，民眾將可看見老機器迷人的風采。
除此之外，館方特別網羅來自英國、荷蘭、德國、日本、韓國、台灣6個國家、8位藝術家的奇想之作。英國藝術家詹姆斯．庫克以打字機鍵盤上的字母和符號拼湊出各種風景、建築或人物肖像。台灣DJ冠軍應奇軒透過縫紉機創造各種酷炫節奏，成為國際時尚大秀的最潮配樂。荷蘭藝術家塞巴斯蒂安．布拉伊科維奇讓傳統車床從嘈雜的生產線，跨界進入居家生活中，成為美學品味的展現。
還有日本的金魚繪師深堀隆介運用壓克力樹脂技術，繪製出栩栩如生的水中金魚；日本藝術家石川美奈子在透明的壓克力板上，創造多彩又饒富哲思的藝術創作；韓國藝術家朴勝模把剛硬冰冷的金屬化為纖纖絲線，纏繞出極端反差的柔美作品；臺灣藝術家廖建忠則是打破視覺的既定印象，讓沉重的瓦斯桶與小卡車，如同失去重力般飛躍靜止於空中……每一個超展開的藝術創作都刷新民眾的原本認知，充滿視覺張力與無限想像。
「跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開」內容集結了文物典藏、藝術作品、手稿、史料、影片等逾百件展品。奇美博物館邀你一起掙脫框架，展開一場充滿創新的顛覆之旅。每位參觀民眾都能得到啟發，相信自己也可以成為跳出格子的實踐者。