游安順奪「影評人協會獎」影帝！自嘲：過氣藝人

台灣影評人協會今（3）日頒獎，6位得獎人皆踴躍出席領獎，包括強勢問鼎今年台北電影獎的《小藍》導演李怡芳、女主角王渝萱，影帝游安順、《哈勇家》導演陳潔瑤、《神人之家》導演盧盈良與製片古佳蓁，影評協會與國影中心傑出影視聽工作人員聯合頒獎的協會「特殊貢獻獎」的得獎者趙又慈，以及香港影評人李焯桃、卓男也在現場共襄盛舉。
記者黃雅琪/台北報導
最佳影片得獎片《神人之家》由導演盧盈良代表領獎，盧盈良發表得獎感言：「回顧這段旅程，經歷很多魔幻時刻，很多好事發生。衷心的感謝我的家人、台灣與法國團隊成員、製片與3位監製。」最後，盧盈良謙虛表示：「我們從不覺得自己作品是最棒的，但肯定是最幸運的，謝謝大家。」
《哈勇家》導演陳潔瑤：「我覺得影評人是最苛刻、最挑剔的，所以很開心這部電影拍到的東西能夠被大家看到。」以《一家子兒咕咕叫》獲得最佳男主角獎的游安順自嘲「過氣藝人！」並表示：「謝謝大家給我很大的擁抱與鼓勵，當演員我自己沒有期待太多，但表演確實是我很喜歡的事，未來台灣影視只要有需要我的地方我都會去做，會繼續努力。」
最佳女主角得主王渝萱以《該死的阿修羅》與《小藍》同票數得獎：「這是《小藍》第一個得的獎，對我跟導演來說都是很大的肯定，也是我人生第一個『女主角獎』，真的謝謝大家！」美術設計師陳若宇以《咒》獲獎直言：「其實我們劇組連導演柯孟融都很想拿影評人協會獎，想不到是我得獎。」
「台灣影評人協會獎」得獎名單如下：
最佳影片：《神人之家》
最佳導演：陳潔瑤《哈勇家》
最佳劇本：陳潔瑤、謝惠菁《哈勇家》
最佳女演員：王渝萱《小藍》
最佳男演員：游安順《一家子兒咕咕叫》
特別表揚美術設計：陳若宇《咒》