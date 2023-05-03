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警值勤突癱軟！友見狀喊：「你中風了」　自我檢測8大危險因子

警值勤突癱軟！友見狀喊：「你中風了」　自我檢測8大危險因子
警值勤突癱軟！友見狀喊：「你中風了」　自我檢測8大危險因子

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】台中市警局王姓副所長值勤時左手突無力握住手機，身體癱軟蹲下後，友人看見後，原本詢問是否要緊，但看到他臉部眼歪嘴斜、口齒不清甚至開始流口水，機警友人見狀大喊：「你中風了啦！」，旋即載他衝往鄰近醫院，並以「顱內動脈取栓術」清除血栓打通血管，全程花不到3小時，三天後即轉入普通病房，醫師驚訝表示：「萬中選一的幸運」，患者出院後自評「恢復9成9以上」，但也考慮提早退休好好陪伴家人！

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血管阻塞型腦中風　顱內動脈取拴術救腦部

當患者一到院，亞大醫院急診室醫師林維奕評估後符合「急性腦中風」症狀，立即安排腦部電腦斷層檢查，經檢視顯影劑影像後，確認為血管阻塞型腦中風，為右側中大腦動脈部位阻塞，立即透過靜脈注射血栓溶解劑，並通知著手安排顱內動脈取拴術，搶救缺血但尚未壞死的腦部。

負責接手的宋昌育表示，由於患者到院時間十分即時，因此並未呈現大面積缺氧或出血的狀況，才能順利在30分鐘左右取出血栓。

缺血性腦中風　把握3小時「黃金時間」

神經內科吳致螢醫師說明，缺血性腦中風會造成嚴重的神經學損傷、癱瘓甚至死亡，若能在發生3小時「黃金時間」內及時施打靜脈血栓溶解劑，以及中風發生8小時內安排動脈取栓，都有助於患者預後可恢復較佳生活品質！

腦中風有8個危險因子　超過3項異常屬高危險

宋昌育、吳致螢醫師均提醒，腦中風有8個危險因子，若有超過3項異常，便屬於「腦中風高危險族」，應該立即尋求醫師協助，並嚴格控制三高，同時搭配健康飲食、規律運動及定期健康檢查，才能降低腦中風的風險：

1、高血壓

2、膽固醇

3、糖尿病史

4、心房顫動

5、吸菸史

6、體重肥胖

7、無運動習慣

8、有腦中風家族病史



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57647

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