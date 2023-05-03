《跑車浪漫旅》19歲玩家真實故事！電玩高手《跨界》飆速真實賽道
改編自PlayStation®《跑車浪漫旅》英國年輕玩家揚馬登伯勒的真實勵志故事，電影《GT：跨界玩家》今（3）日釋出熱血沸騰新預告，沉浸式的賽車拍攝手法，帶領觀眾進入《跑車浪漫旅》的賽道世界。
記者黃雅琪/綜合報導
年僅19歲的揚馬登伯勒，在2011年參加由Nissan舉辦的電競比賽「GT學院」，打敗來自世界各地9萬名參賽者，獲得以時速320公里奔馳真實賽道的機會，最終美夢成真成為一名真正的職業賽車手。奧蘭多布魯飾演催生出這項遊戲跨界現實計畫的行銷總監丹尼，《怪奇物語》的哈普警長大衛哈伯，則飾演揚馬登伯勒在GT學院的教練傑克。
最新預告中，主角揚馬登伯勒從臥室的遊戲機前加入GT學院的魔鬼訓練，一步步往自己的夢想努力，覺得這項改造計畫荒謬至極的教練大衛哈伯，甚至得乘坐直升機來指導這群菜鳥「賽車手」。揚馬登伯勒除了必須與隊員競爭，還得在腎上腺素的刺激下控制住震動的方向盤，避免翻車起火的危機，並且以極限的速度通過終點線。
導演尼爾布洛姆坎普在訪談中提到：「除了賽車動作場面外，我們在角色的發展也下了很多功夫，這是一個能感動人心的故事，加上演員實際坐入駕駛艙在真實賽道上以驚人速度飆車，還有能比這更令人興奮的電影嗎？」《GT：跨界玩家》8月10日上映。