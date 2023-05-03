名家論壇》黎榮章／侯友宜好感度直落　坐實不耐打罵名

我是廣告 請繼續往下閱讀
從侯友宜的網路好感度分析可發現，隨著總統人選討論加溫，侯的網路好感度卻一路直直落，從去年十二月的1.04，降至4月底的0.33。侯友宜身為「最強母雞」，言行被放大檢視，但他2、3月面對黨內勸進，卻閃躲不正面回答，例如傅崑萁要他公開站出來宣布參選，侯說「我該說的話都會說，該做的事我都會做。」連中國時報社論都看不下去，要他別再跳針，否則只會消耗支持者熱情。4月以來侯友宜態度轉明朗，但他對台美關係、九二共識的發言，或者是他率隊出訪新加坡要補修國際學分，結果也都差強人意，很多發言被諷像AI機器人「侯侯GPT」，問A答B，甚至被扣上草包2.0帽子。
分析近兩個月網友針對侯友宜做出的負面留言內容，3月時和侯友宜關聯最高的詞彙，有三大面向，包括討論侯政治色彩，相關詞彙包括「藍皮綠骨」、「輔選」、「公投」等，埋怨侯友宜一直與國民黨保持距離，為明哲保身而未全力捍衛黨的立場，因此以來罵聲。其次是有關落跑批評的詞彙，如「徵召」、「落跑」、「新北」等，第三是關注侯的論述與格局，關鍵字包括「論述」、「格局」。
時至4月，侯友宜的負面評價大致維持不變，但由於隨著時間推進，侯友宜面對媒體和網友的提問與挑戰越來越多，卻始終不肯正面回應爭議議題，使得 4月侯友宜的負面留言當中，「韓國瑜」這個關鍵字排行竄升，顯然對手將侯與韓國瑜聯結，稱他是「降級版韓國瑜」，這個比喻深植網友心中，不僅凸顯了網友對侯的看法，也說明了網友這陣子檢驗侯友宜的結果，顯然成績是不及格。
從好感度和網友評價的關聯詞就可看到，侯友宜坐實了「不耐打」罵名，距離明年大選還有8、9個月，現在還並不是選戰「最熱的時候」，但侯友宜的好感度就已持續下探，顯然「已快招架不住」，甚至被外界說是韓國瑜第二，事實上，侯跟韓的實力恐還有距離，韓國瑜當年捲動全台韓流，帶起藍營支持者的狂熱，許多人仍記憶猶新，相較之下，侯目前雖然支持度雖是黨內最高，但諸如勇於承擔、直球對決、不閃躲的人格特質在侯友宜身上完全看不到。面對郭台銘的支持度緊追在後，國民黨在提名過後，還需面臨黨內整合工作，藍營支持者對明年選舉恐怕不敢太過樂觀。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com