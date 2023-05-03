征戰高雄深綠選區　國民黨美女刺客李明璇要感動選民

中國國民黨中常會今（3）日通過第十一屆立法委員（區域暨原住民）選舉第三梯次選舉區建議輔選方式暨名單案，國民黨發言人李明璇正式接受黨中央徵召，參選高雄第8選區（前鎮、小港、旗津）立委，李明璇說，他相信人心是柔軟的，就算是被人形容「超級深綠」的選區，她一定努力用親和力、行動力去「感動」選民。
記者鄭婷襄／高雄報導
李明璇指出，2024是國民黨的關鍵一役，需要每一個人都「竭盡所能團結」，她的初衷非常清楚，「參選是要為國民黨開疆闢土，並不是要增加國民黨分裂的風險」，所以她必須選擇一條「與眾不同的道路」，才能避免內耗，重振國民黨員的信心，「不把個人因素列為首要考量，而是盡個人最大的努力團結全黨」，這是她身為國民黨發言人，最重要的使命。
李明璇表示，即使接下來要面對非常艱難的環境，她都會用行動和決心，讓所有人見證國民黨青年世代的勇氣，年輕一代的力量一定能帶領國民黨走向新的高峰。
李明璇認為，高雄，民進黨最有輸不起的壓力，她有信心能挺住綠營的猛烈攻擊、重挫腐敗政府的士氣，2026市長前哨站就靠她先吹起號角，她相信人心是柔軟的，就算是被人形容「超級深綠」的選區，她一定努力用親和力、行動力去「感動」選民，她沒有錢也沒有權，更沒有龐大的資源，但她會向全台灣證明「小蝦米是能夠扳倒大鯨魚」，因為，「李明璇擁有民心的力量」。