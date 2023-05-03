反詐騙放大絕！英國擬禁打電話「推銷金融商品」 合法銀行也不准
台灣人對於各類詐騙電話可說是深惡痛絕，不過詐騙不只在台灣，更是全球各國政府都須面對的嚴肅課題。而為了徹底打擊詐騙，英國政府打算禁止「所有銷售金融產品的推銷電話」，這樣一來，接電話的一般大眾立即就能知道遇到騙子，除此之外，英國還打算禁止用Sim卡大量群發短信、限制變更來電顯示號碼等等，進一步讓詐騙集團絕跡。
記者倪浩軒/綜合報導
詐騙手法層出不窮、日新月異，無論相關單位怎麼宣傳，往往民眾還沒看到政令，新的詐騙手法已經出現。而為了釜底抽薪，根據《BBC》報導，英國擬全面禁止所有銷售金融產品的推銷電話，包括合法的金融機構也不准撥打電話推銷。如此一來，只要電話另一頭的人提到加密貨幣或是保險，或是任何聽起來天花亂墜的投資商品，大眾立即知道是假的，無需再花精神去查證。
具體的措施將在今年夏天公布，除了禁止金融商品的推銷電話之外，英國政府還將成立一個新的反詐騙小組，計劃把員工擴編到500人，並打算禁止用Sim卡大量群發短信、對變更來電號碼顯示加以限制，這兩項都是詐騙集團慣用的手法；此外，政府也會與海外夥伴合作，關閉從事詐騙的電話服務中心。
對於英國政府打詐騙的宣誓，在野黨工黨認為仍然做得不夠，而且做得太晚。根據資料，英國每15人就有1人成為詐騙的受害者，90%的人表示曾在網路上遇過詐騙，且很多受騙的是上了年紀的長者，被騙走的是他們的養老金，對受害者來說，損失的金額或許不高，卻是難以承受之重。
消費者團體「Which？」則讚許全面禁止金融商品推銷電話的構想，但也認為政府太晚才採取行動。另外，消費者團體也呼籲，政府應該敦促並確保大型科技網路平台，能夠發揮自律，將打擊詐騙的行為化諸行動。