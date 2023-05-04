《沙丘：第二部》預告來了！甜茶「騎上巨大沙蟲」　網友狂掉雞皮

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這部大銀幕的史詩級鉅作同樣改編自法蘭克赫伯特備受讚譽的暢銷小說《沙丘》，片中原有及全新演員包含，曾獲奧斯卡金像獎提名的提摩西夏勒梅（《Wonka》、《以你的名字呼喚我》）、辛蒂亞（《蜘蛛人：無家日》、《首映夜》、《高校十八禁》）、蕾貝卡弗格森（《不可能的任務：致命清算》）、曾獲奧斯卡金像獎提名的喬許布洛林（《復仇者聯盟：終局之戰》、 《自由大道》）、曾獲奧斯卡金像獎提名的奧斯汀巴特勒（《貓王艾維斯》、《從前，有個好萊塢》）、曾獲奧斯卡金像獎提名的佛蘿倫絲普伊 （《黑寡婦》、《她們》）、戴夫巴帝斯塔（《星際異攻隊》系列電影、《雷神索爾：愛與雷霆》）、 榮獲奧斯卡金像獎的克里斯多夫華肯 （《越戰獵鹿人》、 《髮膠明星夢》）、史蒂芬麥金利亨德森（《心靈圍籬》、《淑女鳥》 ）、蕾雅瑟杜（《007》系列電影、《未來犯罪》）、史戴倫史柯斯嘉 （《媽媽咪呀！》系列電影、《復仇者聯盟2：奧創紀元》）、曾獲奧斯卡金像獎提名的夏綠蒂蘭普琳（《45年》、《刺客教條》），以及榮獲奧斯卡金像獎的哈維爾巴登 （《險路勿近》、《成為里卡多之路》）。
《沙丘：第二部》劇本由導演丹尼維勒納夫及喬斯派茨改編法蘭克赫伯特的小說而來，導演丹尼維勒納夫以此著手進行拍攝。製片包含瑪莉派倫特、凱爾波伊特、丹尼維勒納夫、譚雅拉蓬特，和派崔克麥考米克。監製則包含約書亞葛爾德、赫伯特蓋恩斯、喬斯派茨、湯瑪斯杜爾、布萊恩赫伯特、布萊恩馬瑞特、金赫伯特，並且由凱文安德森擔任創意顧問。
導演丹尼維勒納夫也再次與他的《沙丘》創意團隊合作，包含奧斯卡金像獎獲獎攝影指導格雷格弗萊瑟；奧斯卡金像獎獲獎美術指導帕特里斯維梅特；奧斯卡金像獎獲獎剪輯師喬沃克；奧斯卡金像獎獲獎特效總監保羅蘭柏特；奧斯卡金像獎提名服裝設計賈桂琳威斯特。榮獲奧斯卡金像獎的作曲家漢斯季默也再度擔任配樂的重任。
《沙丘：第二部》是在布達佩斯、阿布達比、約旦和義大利等地拍攝，預計11月1日（週三）在台灣上映。