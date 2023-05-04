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《沙丘：第二部》預告來了！甜茶「騎上巨大沙蟲」　網友狂掉雞皮

▲「甜茶」提摩西夏勒梅（左）、辛蒂亞回歸《沙丘：第二部》。（圖／華納兄弟提供）
▲「甜茶」提摩西夏勒梅（左）、辛蒂亞回歸《沙丘：第二部》。（圖／華納兄弟提供）

記者楊穎軒／綜合報導

《沙丘：第二部》今（4日）天正式發布預告，預告中保羅亞崔迪（提摩西夏勒梅 飾演）騎上巨大沙蟲，獲得全新的力量，成為新的領袖。故事將探索保羅亞崔迪的偉大神祕之旅，他和荃妮（辛蒂亞 飾演）以及弗瑞曼人聯手，對毀滅他家族的陰謀者展開報復；保羅必須在他畢生摯愛與已知宇宙命運之間做抉擇，並且努力阻止只有他能預見的可怕未來，影迷直呼：「騎沙蟲太帥啦！好期待啊啊啊」、「音樂一響起，直接雞皮疙瘩起來」！

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▲提摩西夏勒梅飾演的「保羅」對毀滅他家族的陰謀者展開報復。（圖／華納兄弟提供）
▲提摩西夏勒梅飾演的「保羅」對毀滅他家族的陰謀者展開報復。（圖／華納兄弟提供）
隨著獲獎無數的導演丹尼維勒納夫，著手拍攝改編自法蘭克赫伯特著名小說《沙丘》後，《沙丘：第二部》將繼續述說這個傳奇故事，並且擴大網羅全球知名演員陣容。這部由華納兄弟及傳奇影業所推出的電影可說是眾所期待，也是2021年榮獲6項奧斯卡金像獎的《沙丘》後續作品。

這部大銀幕的史詩級鉅作同樣改編自法蘭克赫伯特備受讚譽的暢銷小說《沙丘》，片中原有及全新演員包含，曾獲奧斯卡金像獎提名的提摩西夏勒梅（《Wonka》、《以你的名字呼喚我》）、辛蒂亞（《蜘蛛人：無家日》、《首映夜》、《高校十八禁》）、蕾貝卡弗格森（《不可能的任務：致命清算》）、曾獲奧斯卡金像獎提名的喬許布洛林（《復仇者聯盟：終局之戰》、 《自由大道》）、曾獲奧斯卡金像獎提名的奧斯汀巴特勒（《貓王艾維斯》、《從前，有個好萊塢》）、曾獲奧斯卡金像獎提名的佛蘿倫絲普伊 （《黑寡婦》、《她們》）、戴夫巴帝斯塔（《星際異攻隊》系列電影、《雷神索爾：愛與雷霆》）、 榮獲奧斯卡金像獎的克里斯多夫華肯 （《越戰獵鹿人》、 《髮膠明星夢》）、史蒂芬麥金利亨德森（《心靈圍籬》、《淑女鳥》 ）、蕾雅瑟杜（《007》系列電影、《未來犯罪》）、史戴倫史柯斯嘉 （《媽媽咪呀！》系列電影、《復仇者聯盟2：奧創紀元》）、曾獲奧斯卡金像獎提名的夏綠蒂蘭普琳（《45年》、《刺客教條》），以及榮獲奧斯卡金像獎的哈維爾巴登 （《險路勿近》、《成為里卡多之路》）。

▲曾獲奧斯卡提名的佛蘿倫絲普伊加入續集演出陣容。（圖／華納兄弟提供）
▲曾獲奧斯卡提名的佛蘿倫絲普伊加入續集演出陣容，演出皇帝之女「伊如蘭公主」。（圖／華納兄弟提供）
▲蕾貝卡弗格森回鍋續集。（圖／華納兄弟提供）
▲蕾貝卡弗格森回鍋續集。（圖／華納兄弟提供）
《沙丘：第二部》劇本由導演丹尼維勒納夫及喬斯派茨改編法蘭克赫伯特的小說而來，導演丹尼維勒納夫以此著手進行拍攝。製片包含瑪莉派倫特、凱爾波伊特、丹尼維勒納夫、譚雅拉蓬特，和派崔克麥考米克。監製則包含約書亞葛爾德、赫伯特蓋恩斯、喬斯派茨、湯瑪斯杜爾、布萊恩赫伯特、布萊恩馬瑞特、金赫伯特，並且由凱文安德森擔任創意顧問。

▲▼奧斯汀巴特勒（上圖）、蕾雅瑟杜角色造型。（圖／華納兄弟提供）
▲▼奧斯汀巴特勒（上圖）、蕾雅瑟杜角色造型。（圖／華納兄弟提供）
▲▼奧斯汀巴特勒（上圖）、蕾雅瑟杜角色造型。（圖／華納兄弟提供）
導演丹尼維勒納夫也再次與他的《沙丘》創意團隊合作，包含奧斯卡金像獎獲獎攝影指導格雷格弗萊瑟；奧斯卡金像獎獲獎美術指導帕特里斯維梅特；奧斯卡金像獎獲獎剪輯師喬沃克；奧斯卡金像獎獲獎特效總監保羅蘭柏特；奧斯卡金像獎提名服裝設計賈桂琳威斯特。榮獲奧斯卡金像獎的作曲家漢斯季默也再度擔任配樂的重任。

▲▼哈維爾巴登（上圖）、戴夫巴帝斯塔回歸原角色演出。（圖／華納兄弟提供）
▲▼哈維爾巴登（上圖）、戴夫巴帝斯塔回歸原角色演出。（圖／華納兄弟提供）
▲▼哈維爾巴登（上圖）、戴夫巴帝斯塔回歸原角色演出。（圖／華納兄弟提供）
▲▼哈維爾巴登（上圖）、戴夫巴帝斯塔、喬許布洛林回歸原角色演出。（圖／華納兄弟提供）
《沙丘：第二部》是在布達佩斯、阿布達比、約旦和義大利等地拍攝，預計11月1日（週三）在台灣上映。


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