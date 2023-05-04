統一超首季獲利32.54億、年增逾27％ Q2營運持續穩健
統一超商2023年度第一季合併營收為754.74億元，較去年同期成長11.54%，持續創同期新高水位。主要受惠於台灣7-ELEVEN及轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、星巴克、康是美等均表現亮眼，有效挹注營收。獲利方面，合併稅後淨利32.54億元，較去年同期成長27.25%，每股稅後盈餘2.71元，較去年同期成長29.67%。第一季透過穩健展店、深耕OPEN POINT會員生態圈、開發創新數位服務與話題夯品，帶動鮮食、咖啡、預購與i預購、飲品等核心類別業績穩健成長。展望第二季，集團整體營運穩健、後勢可期。
記者鄭妤安／台北報導
統一超商表示，台灣7-ELEVEN藉由會員、點數、支付3大策略持續推動創新服務，帶動會員第一季總交易金額較去年同期成長2成、第一季總發行點數價值較去年同期更成長近5成，為全台最活絡的點數生態圈。更持續透過創新服務，包含將會員服務嵌入Google Pay、 推出點數折抵代收，以及可繳納所得稅、健保費等18項代收項目；行動隨時取訂閱制結合全民共享服務帶動使用人數倍數成長，OPEN NOW外送與自取雙服務經營兩年已養成會員使用習慣、業績倍數成長。
7-ELEVEN鮮食朝品牌化經營發展，透過「星級饗宴」、「天素地蔬」、「星級饗宴-滷味」、「哈燒專櫃」等品牌持續開發差異化新品，帶動相關類別成長近2成。
此外，7-ELEVEN咖啡經營對應不同消費族群需求，以「多元品牌策略」深耕咖啡市場，CITY PRIMA藉由積極展店、設備升級、豆種精選、開發新品等多元面向發展，搶攻高質感的精品黑金市場；CITY CAFE、CITY PEARL、CITY TEA陸續推出節令、常銷的話題商品。
7-ELEVEN掌握後疫時代宅經濟，透過預購與i預購平台主打宅家限定美食、遊逛百貨精品，帶動類別業績成長近4成，同時，也積極響應政府平價專區政策，推出飲品、日用品、食品等類別超值優惠，更藉由響應全民普發六千元政策推出多元優惠、放大隨取卡等積極作法，帶動相關類別業績成長1至3成。
統一超商表示，現在邁入第二季，7-ELEVEN持續以差異化的ESG作法深耕在地服務，積極掌握世界地球日、繳稅季、母親節、端午節等節令需求，更藉由發展數位與外送服務擴散服務量能，同時迎來統一企業集團台灣7-ELEVEN第6711店「千塘門市」提供多元服務與豐富生活體驗。
近期更第九度蟬聯台灣證券交易所「公司治理評鑑」上市公司排名前5%佳績，為全台唯一榮獲此殊榮的零售業者，將持續打造超越消費者期待的生活型服務平台。