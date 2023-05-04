F-16V交機延宕 邱國正：仍可依規劃2026年全數交機
國防部在2019年與美國簽約採購66架F-16V（F-16C/D Block 70）戰機，傳出因為疫情影響供應商交貨，首架機出廠由2023年第4季延至2024年第3季。針對F-16V交機延宕，國防部長邱國正今（4）日表示有備案，全案仍可依原規劃於2026年底完成全數戰機產製交機。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請邱國正報告「海空戰力提升暨F-16V採購進度及因應配套」，並備質詢。會前受訪被問到F-16V交機延宕一年交機，邱國正回應表示，國軍建案有很多備案，按照多年來經驗，「國軍建案不能按照我們想像，當然我們想要克服外部因素」，目前這些擬案都在國防部掌握之內。
邱國正說，要求美方做彌補，方法包括F-16V的料件、零附件先提供，空軍也要先提升妥善率，美方官方也要求製造商洛馬做適當處理，會透過很多管道，外交的、AIT，還有我們自己，多方面管道同步進行，把可能傷害降到最低，115年（2026年）會全數獲得。
媒體詢問是否因為沒有違約條款，錢照付讓美方與取予求，邱國正表示，對美方軍售是政府間契約沒有罰款，但是有責任，這是信用問題，對民間廠商採購則有違約金。
根據空軍司令部送交立院報告，F-16V採購案預算2472億餘元，迄3月底已依約支應840億餘元，支用率33%。空軍指出，首架戰機已於洛馬公司飛機生產線執行組裝，每週責成在美聯絡官回報飛機生產進度，並運用專案管理會議履約督導，如期、如質籌獲新式戰機，強化整體戰力。