性感女星替舊愛扛2千萬巨債　閃退演藝圈現況曝光　

31歲香港女星曹思詩拍過許多廣告及MV，曾是TVB簽約旗下藝人，亮麗的外貌受到矚目。不料，2019年她替前男友作擔保人，結果對方失信逃債，630萬港幣（約2463萬台幣）巨額債務落在她身上，當時她選擇退出演藝圈，如今轉行當保險業務。
記者薛羽彤/綜合報導
曹思詩不幸背負前男友的巨額債務，當時每天收到上百通的討債電話，她還在臉書上眾籌還債，一度遭到嘲笑，坦言曾有過想不開的念頭，加上演藝圈的作品都沒能讓她一炮而紅，也因此退出演藝圈轉換跑道。曹思詩在IG自我介紹中也改成「理財規劃顧問」，2月份分享獲得「最佳新進理財顧問」獎項，才知道她改行做保險業務。
曹思詩在保險業小有成就，她分享這段心路歷程，表示「當初想做保險，10個有9個都嗆說不看好，講一堆負面的話，好在我堅持自己信念，只靠短短5個月時間做出成績。」她體會到人生苦短，時光太長，「生活是公平的，要活出精彩，需要一顆拼搏的心。」回首不堪的過往，曹思詩靠著堅強的毅力挺過，轉行發展闖出一片天。
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