快訊／控小S聯合股東撤換董事長！明道經紀人李詩翔：我是犧牲者

性感女星替舊愛扛2千萬巨債　閃退演藝圈現況曝光　

▲曹思詩替前男友作保，男方人間蒸發她扛下巨額債務。（圖／曹思詩IG）
▲曹思詩替前男友作保，男方人間蒸發她扛下巨額債務。（圖／曹思詩IG）

記者薛羽彤/綜合報導

31歲香港女星曹思詩拍過許多廣告及MV，曾是TVB簽約旗下藝人，亮麗的外貌受到矚目。不料，2019年她替前男友作擔保人，結果對方失信逃債，630萬港幣（約2463萬台幣）巨額債務落在她身上，當時她選擇退出演藝圈，如今轉行當保險業務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲曹思詩外型亮麗。（圖／曹思詩IG）
▲曹思詩外型亮麗。（圖／曹思詩IG）
曹思詩不幸背負前男友的巨額債務，當時每天收到上百通的討債電話，她還在臉書上眾籌還債，一度遭到嘲笑，坦言曾有過想不開的念頭，加上演藝圈的作品都沒能讓她一炮而紅，也因此退出演藝圈轉換跑道。曹思詩在IG自我介紹中也改成「理財規劃顧問」，2月份分享獲得「最佳新進理財顧問」獎項，才知道她改行做保險業務。

▲曹思詩改行當理財顧問。（圖／曹思詩IG）
▲曹思詩改行當理財顧問。（圖／曹思詩IG）
▲曹思詩挺過人生難關，現有穩定工作。（圖／曹思詩IG）
▲曹思詩挺過人生難關，現有穩定工作。（圖／曹思詩IG）
曹思詩在保險業小有成就，她分享這段心路歷程，表示「當初想做保險，10個有9個都嗆說不看好，講一堆負面的話，好在我堅持自己信念，只靠短短5個月時間做出成績。」她體會到人生苦短，時光太長，「生活是公平的，要活出精彩，需要一顆拼搏的心。」回首不堪的過往，曹思詩靠著堅強的毅力挺過，轉行發展闖出一片天。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

2萬債務遭毆打潑熱湯！八大女傷勢曝　臉部頸脖布滿水泡

快訊／黃子佼轟專欄遭大幅刪減　《天下雜誌》正式道歉認內部出錯

黃子佼怒轟《天下雜誌》改寫文章　直接請辭專欄工作：當沒合作過

劉雨柔離婚以淚洗面！才半年爆戀小4歲球星胡凱翔　她：吃飽太閒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀