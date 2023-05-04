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升息週期將結束？聯準會升息1碼、利率創16年新高　美股收黑

▲聯準會週三（3日）宣布升息1碼。圖為美國聯準會主席鮑爾資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯準會週三（3日）宣布升息1碼。圖為美國聯準會主席鮑爾資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國聯準會（FED）在當地時間週三（3日）宣布升息1碼（0.25個百分點），使「聯邦基金利率」（聯準會 funds rate）達到5%-5.25%的目標區間，一如市場預期，這是聯準會自去年3月以來連續第十次升息。不過聯準會同時暗示，接下來將會停止升息。

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綜合《CNBC》、《路透社》等外媒報導，這次升息後，美國基準利率來到5%到5.25%區間，創下2007年以來最高利率水準。而這14個月來的升息循環，總計也已經升息多達5個百分點。

聯準會在會後聲明不同於3月的會後聲明，「委員會預期一些額外的政策緊縮，或許是合適的舉措」這句話遭到刪除，因此一開始被解讀為聯準會本次升息後，可能將維持當前利率，觀察一段時間，下次會議將不會升息。

本次會後聲明也調整了部分措辭，並重申聯準會將考慮貨幣政策的累積收緊、貨幣政策影響經濟活動和通膨的滯後性，以及經濟和金融發展。《路透社》報導指出，新聲明的措辭並不能保證聯準會將在6月的下一次政策會議上維持利率不變。

不過聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上，否認暫停升息一事，稱「暫停升息的決策並未在今天做出。」他表示，聯準會一貫的立場是觀察更新的數據做出決策，還需要更多時間觀察升息後造成的影響。

針對市場預期今年底開始降息，鮑爾指出，現在降息為之過早，委員會認為通膨不會那麼快下降，這需要一些時間，顯示出聯準會可能會把利率維持在高位一段時間。

在鮑爾舉行記者會，表明暫停升息尚未成定局，目前也無意進行降息後，美國股市反轉下挫。道瓊工業指數收盤下挫270.29點或0.80%，收33414.24點。標準普爾500指數下跌0.7%，那斯達克綜合指數下跌0.46%。

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