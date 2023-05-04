肯德基「4炸雞+6蛋撻+2薯條+2可樂」315元　隱藏優惠代碼被挖出

過馬路老是比小綠人慢一步？當心「肺動脈高壓」致死率高

過馬路老是比小綠人慢一步？當心「肺動脈高壓」致死率高
過馬路老是比小綠人慢一步？當心「肺動脈高壓」致死率高

健康醫療網

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】30歲女子小瑩昏倒送醫，竟已心衰竭！進一步檢查發現，引發心臟衰竭的元兇是「肺動脈高壓」。這才知道，她先前食慾不振、雙腳水腫像「麵龜」、異常喘等症狀，並非會計工作太累、腎臟出狀況，其實都是肺動脈高壓警訊。每年5月5日是世界肺高壓日，中華民國肺動脈高血壓關心協會舉辦記者會，分享病友個人故事，同時公布簡單的「過馬路PK小綠人」自我檢測法，民眾或病友可藉由四處可見的紅綠燈交通號誌、隨時把關心肺健康。

我是廣告 請繼續往下閱讀
圖1：中華民國肺動脈高血壓關心協會響應世界肺高壓日，舉辦媒體活動呼籲大眾透過過馬路PK小綠人方式，自我評估肺動脈高壓的風險。
圖1：中華民國肺動脈高血壓關心協會響應世界肺高壓日，舉辦媒體活動呼籲大眾透過過馬路PK小綠人方式，自我評估肺動脈高壓的風險。

肺動脈高壓—居家量不出來的高血壓

高雄榮民總醫院肺高壓專業治療中心暨重症醫學部黃偉春主任指出，一般人居家測得血壓是從左心臟流出、血流衝擊血管壁的壓力，而血液回流至右心臟的肺動脈壓力則需就醫做進一步檢查，無法自行量測。

正常人休息時平均肺動脈壓為14 mmHg（毫米汞柱），一旦超過20毫米汞柱即為「肺動脈高壓」。當肺動脈血管壓力過高，供應血流至肺動脈的右心室會更用力收縮，長期下來，右心室因負荷過量逐漸擴大，導致心臟衰竭、甚至猝死的風險也隨之增高。特別的是，肺動脈高壓若未接受治療，病友確診後3年存活率不到4成，致死率高於癌症，因此又被稱為「心臟的癌症」。

肺動脈高壓症狀非特異　發病到確診平均花3.9年

當右側心臟無法有效將足夠的血液輸送到肺部進行氣體交換，病友處於缺氧狀態，容易出現疲倦、呼吸容易喘、運動時呼吸困難或運動耐受度變差等症狀。但因為疾病相對罕見，加上症狀非屬肺動脈高壓獨有，即使醫生也不易診斷，早年外國研究顯示，從出現病徵到確診，平均要花3.9年。

馬偕紀念醫院心血管中心肺高壓介入醫學科吳懿哲主任分享，前述病友小瑩便是在4年前結束日本蜜月行回國後，因昏倒送醫發現心臟衰竭，轉診專科醫師才確診肺動脈高壓。

小瑩說，在蜜月前便出現食慾不振的情況，「連吃半個便當也覺得很撐」，但因為忙於工作就沒多想。後來到了日本，夫妻倆前往計畫景點拍攝火車照片，結果眼見火車就要來了，她卻卡在路上氣喘吁吁，只好叫老公「趕快走」、別等她。當時小瑩一度快要哭出來，「真的覺得好累！」

肺動脈高壓成因多樣，黃偉春醫師指出，除了小瑩這類不明原因的原發性肺動脈高壓，部分肺動脈高壓是因爲其他疾病續發導致，包括自體免疫疾病、先天性心臟病、愛滋病、肝硬化等。另外，不當使用特定藥物或毒物，也可能引發肺動脈高壓。

肺動脈高壓治療目標「紅燈」變「綠燈」

吳懿哲醫師表示，肺動脈高壓與高血壓、糖尿病一樣，只要早期診斷、即時介入治療，都是可控制的慢性疾病。不過，肺動脈高壓病友還特別需要注意定期風險評估，由醫師依據病友狀態、調整藥物，目標是讓患者保持在「綠燈」，也就是低風險狀態，不僅維持生活品質，同時降低死亡風險。

在治療上，有些病友誤以為病情變嚴重才需要一次使用多種藥物，但近年肺動脈高壓合併治療已是國際趨勢，以新版治療指引為例，醫師會依據患者確診時風險狀態，一開始就決定合併2種或3種藥物治療。一旦治療反應不佳或治療期間狀態變差，再進一步增加或改變用藥。

自我簡易檢測！合併喘咳血腫暈5症狀，小心肺動脈高壓

要如何評估肺動脈高壓病友的風險狀態？吳懿哲醫師指出，大致從3大面向評估：

  • 患者症狀
  • 運動耐受性
  • 右心功能
其中，運動耐受性常以「6分鐘步行測試」進行，患者如果於6分鐘內未能完成440公尺走路距離，即大約標準運動場外圍跑道一周的長度，便屬中等或高風險。黃偉春醫師指出，正常人行走速率每秒在1.2公尺以上，設置交通號誌時會根據馬路寬度、依每秒0.8公尺到1公尺步行速度計算小綠人閃動秒數，確保足以供一般行人通過馬路，若是常常卡在馬路中間過不去，就要留意。

中華民國肺動脈高血壓關心協會呼籲民眾若具有家族遺傳史、或自體免疫疾病患者，或長期不明原因於活動時感到喘，一旦莫名出現「喘(呼吸困難)、咳（嗽）、血（咳血）、腫（下肢水腫）、暈（暈厥或頭暈）」5大症狀，或是運動耐受力明顯下降，過馬路走輸小綠人，應積極到心臟專科就醫診治！

肺動脈高壓五症狀
肺動脈高壓五症狀


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57707

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

腸病毒疫苗該打嗎？高端受試者母親曝接種反應　被傳染結果揭曉

警值勤突癱軟！友見狀喊：「你中風了」　自我檢測8大危險因子

除毛、性行為會導致私處暗沉？私密處用清水清潔即可？　醫師破解女性私密處4大流言！

小孩腸病毒吃不下怎辦？　醫：開放「這些軟食物」應急

我是廣告 請繼續往下閱讀