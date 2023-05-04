過馬路老是比小綠人慢一步？當心「肺動脈高壓」致死率高

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肺動脈高壓—居家量不出來的高血壓高雄榮民總醫院肺高壓專業治療中心暨重症醫學部黃偉春主任指出，一般人居家測得血壓是從左心臟流出、血流衝擊血管壁的壓力，而血液回流至右心臟的肺動脈壓力則需就醫做進一步檢查，無法自行量測。
正常人休息時平均肺動脈壓為14 mmHg（毫米汞柱），一旦超過20毫米汞柱即為「肺動脈高壓」。當肺動脈血管壓力過高，供應血流至肺動脈的右心室會更用力收縮，長期下來，右心室因負荷過量逐漸擴大，導致心臟衰竭、甚至猝死的風險也隨之增高。特別的是，肺動脈高壓若未接受治療，病友確診後3年存活率不到4成，致死率高於癌症，因此又被稱為「心臟的癌症」。
肺動脈高壓症狀非特異 發病到確診平均花3.9年當右側心臟無法有效將足夠的血液輸送到肺部進行氣體交換，病友處於缺氧狀態，容易出現疲倦、呼吸容易喘、運動時呼吸困難或運動耐受度變差等症狀。但因為疾病相對罕見，加上症狀非屬肺動脈高壓獨有，即使醫生也不易診斷，早年外國研究顯示，從出現病徵到確診，平均要花3.9年。
馬偕紀念醫院心血管中心肺高壓介入醫學科吳懿哲主任分享，前述病友小瑩便是在4年前結束日本蜜月行回國後，因昏倒送醫發現心臟衰竭，轉診專科醫師才確診肺動脈高壓。
小瑩說，在蜜月前便出現食慾不振的情況，「連吃半個便當也覺得很撐」，但因為忙於工作就沒多想。後來到了日本，夫妻倆前往計畫景點拍攝火車照片，結果眼見火車就要來了，她卻卡在路上氣喘吁吁，只好叫老公「趕快走」、別等她。當時小瑩一度快要哭出來，「真的覺得好累！」
肺動脈高壓成因多樣，黃偉春醫師指出，除了小瑩這類不明原因的原發性肺動脈高壓，部分肺動脈高壓是因爲其他疾病續發導致，包括自體免疫疾病、先天性心臟病、愛滋病、肝硬化等。另外，不當使用特定藥物或毒物，也可能引發肺動脈高壓。
肺動脈高壓治療目標「紅燈」變「綠燈」吳懿哲醫師表示，肺動脈高壓與高血壓、糖尿病一樣，只要早期診斷、即時介入治療，都是可控制的慢性疾病。不過，肺動脈高壓病友還特別需要注意定期風險評估，由醫師依據病友狀態、調整藥物，目標是讓患者保持在「綠燈」，也就是低風險狀態，不僅維持生活品質，同時降低死亡風險。
在治療上，有些病友誤以為病情變嚴重才需要一次使用多種藥物，但近年肺動脈高壓合併治療已是國際趨勢，以新版治療指引為例，醫師會依據患者確診時風險狀態，一開始就決定合併2種或3種藥物治療。一旦治療反應不佳或治療期間狀態變差，再進一步增加或改變用藥。
自我簡易檢測！合併喘咳血腫暈5症狀，小心肺動脈高壓要如何評估肺動脈高壓病友的風險狀態？吳懿哲醫師指出，大致從3大面向評估：
- 患者症狀
- 運動耐受性
- 右心功能
中華民國肺動脈高血壓關心協會呼籲民眾若具有家族遺傳史、或自體免疫疾病患者，或長期不明原因於活動時感到喘，一旦莫名出現「喘(呼吸困難)、咳（嗽）、血（咳血）、腫（下肢水腫）、暈（暈厥或頭暈）」5大症狀，或是運動耐受力明顯下降，過馬路走輸小綠人，應積極到心臟專科就醫診治！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57707
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