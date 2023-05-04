好市多A肝莓果連環爆！40歲以下沒抗體　醫示警「2類人」快打疫苗

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台灣2005流行病學調查指出，50歲以上的成年人有超過70%感染過Ａ肝病毒，40歲的人有25%，而1982年以後出生的人，因為政府開始推行免洗餐具，整個Ａ肝盛行率大幅下降，年紀輕的抗體比率只有2.7%。錢政弘說，「所以目前台灣發生急性感染的個案主要發生年齡以20～44歲居多」。
錢政弘說明，A肝病毒在85°C高溫下，加熱1分鐘就可以殺死，「冷凍是無法殺死病毒」。他也指出，多數兒童感染A肝是沒有症狀的，成年人會出現噁心、想吐、食慾不振、疲倦和黃疸等，曾收治一名20多歲年輕人因連日感到噁心、想吐，甚至「吃東西沒有味道」，以為自己是感冒或中暑，直到皮膚泛黃就醫才發現是急性A肝。
雖然錢政弘強調，絕大多數的A型肝炎都可以自行痊癒， 極少數的A肝會嚴重到出現猛爆性肝炎，感染Ａ肝「不會」變成帶原者，沒有肝硬化或肝癌的風險。但是仍提醒若出現小便顏色變深（茶色）、食慾不振、特別疲倦等3徵狀，就要留意可能是急性肝炎。
最後，錢政弘也提醒，慢性肝病患者及吃到A肝莓果又沒抗體的年輕族群等2類人，應接種A肝疫苗避免感染時引發重症。前者指B肝、C肝帶原者、肝硬化等「慢性肝病」，後者因A肝的潛伏期平均是28天，而「疫苗的效果最快12天發生作用」，誤食A肝莓果的年輕人最好要及時施打疫苗。
疾管署也指出，接種A型肝炎疫苗為預防A型肝炎病毒感染相當有效的方法之一。目前國內上市的A型肝炎疫苗有3種廠牌，均為不活化疫苗，核准的接種年齡為出生滿12個月以上，接種劑次無論成人或兒童都是2劑，2劑間隔至少6個月，接種1劑後約95%以上可產生保護抗體，完成2劑後，可提供20年以上的保護力。每劑費用約1130元至2200元不等。