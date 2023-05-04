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好市多A肝莓果連環爆！40歲以下沒抗體　醫示警「2類人」快打疫苗

▲好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」被檢出A肝病毒，醫師提醒誤食A肝莓果的年輕人及慢性肝病者最好快打疫苗，嚴防重症。（圖／食藥署提供）
▲好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」被檢出A肝病毒，醫師提醒誤食A肝莓果的年輕人及慢性肝病者最好快打疫苗，嚴防重症。（圖／食藥署提供）

記者徐銘穗/綜合報導

美式賣場好市多（Costco）進口的「科克蘭冷凍三種莓果」上月底驗出A型肝炎病毒，已賣出9427包（約17噸），昨（3）又爆出好市多同品牌的15噸冷凍藍莓在邊境檢出A肝病毒。莓果風暴喚醒民眾對A肝的警覺性，基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政宏指出，台灣「40歲以下的人大多數沒有抗體」，感染A肝最嚴重會引發猛爆性肝炎，甚至要換肝，呼籲誤食A肝莓果的年輕人，及有慢性肝病最好及時施打A肝疫苗。

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社區中Ａ型肝炎並不常發生流行，但是就怕重演過往較大規模的疫情。錢政宏日前在臉書「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」專頁分享，A肝病毒主要是靠「飲食傳染」，提及2013年5月美國就曾發生較大的疫情，165人因吃了冷凍石榴而感染A肝，2位發生猛爆性肝炎，1位需要換肝。

▲基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政宏指出，台灣50歲以下的人大多數沒有A肝抗體。（圖／錢政弘 胃腸肝膽科醫師授權）
▲基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政宏指出，台灣50歲以下的人大多數沒有A肝抗體。（圖／錢政弘 胃腸肝膽科醫師授權）
台灣2005流行病學調查指出，50歲以上的成年人有超過70%感染過Ａ肝病毒，40歲的人有25%，而1982年以後出生的人，因為政府開始推行免洗餐具，整個Ａ肝盛行率大幅下降，年紀輕的抗體比率只有2.7%。錢政弘說，「所以目前台灣發生急性感染的個案主要發生年齡以20～44歲居多」。

錢政弘說明，A肝病毒在85°C高溫下，加熱1分鐘就可以殺死，「冷凍是無法殺死病毒」。他也指出，多數兒童感染A肝是沒有症狀的，成年人會出現噁心、想吐、食慾不振、疲倦和黃疸等，曾收治一名20多歲年輕人因連日感到噁心、想吐，甚至「吃東西沒有味道」，以為自己是感冒或中暑，直到皮膚泛黃就醫才發現是急性A肝。

雖然錢政弘強調，絕大多數的A型肝炎都可以自行痊癒， 極少數的A肝會嚴重到出現猛爆性肝炎，感染Ａ肝「不會」變成帶原者，沒有肝硬化或肝癌的風險。但是仍提醒若出現小便顏色變深（茶色）、食慾不振、特別疲倦等3徵狀，就要留意可能是急性肝炎。

最後，錢政弘也提醒，慢性肝病患者及吃到A肝莓果又沒抗體的年輕族群等2類人，應接種A肝疫苗避免感染時引發重症。前者指B肝、C肝帶原者、肝硬化等「慢性肝病」，後者因A肝的潛伏期平均是28天，而「疫苗的效果最快12天發生作用」，誤食A肝莓果的年輕人最好要及時施打疫苗。

疾管署也指出，接種A型肝炎疫苗為預防A型肝炎病毒感染相當有效的方法之一。目前國內上市的A型肝炎疫苗有3種廠牌，均為不活化疫苗，核准的接種年齡為出生滿12個月以上，接種劑次無論成人或兒童都是2劑，2劑間隔至少6個月，接種1劑後約95%以上可產生保護抗體，完成2劑後，可提供20年以上的保護力。每劑費用約1130元至2200元不等


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